AKTUELNO

Hronika

SRBIN HTEO DA ČESTITA ŽENI BOŽIĆ, PA ZAVRŠIO U LISICAMA: Karabinjeri postavili zasedu našem državljaninu, a evo zašto je pao

Izvor: Kurir, Foto: Tanjug AP/Paolo Santalucia ||

Muškarac iz Srbije (54) uhapšen u Mantovi u Italiji ispred kuće svoje žene

Srbin (54) uhapšen je u Mantovi u Italiji nakon što je na Božić upao u kuću svoje supruge, uprkos tome što ima zabranu prilaska istoj!

Kako prenose mediji, žena je ranije prijavila Srbina karabinjerima i zahtevala da mu se izda zabrana prilaska jer ju je često maltretirao, vređao i uznemiravao.

-Policija je izdala naredbu kojom je Srbinu bilo zabranjeno da posećuje mesta na kojima je njegova žena. Međutim, to ga nije sprečilo da na Božić dođe i čestita supruzi, iako nisu imali kontakt od oktobra prošle godine - prenose mediji:

- Karabinjeri koji su obilazili kvart primetili su njegov automobil parkiran nedaleko od ženine kuće. To im je probudilo sumnju, pa su odlučili da istraže šta se dešava - prenose.

Napravili su zasedu u blizini kuće u kojoj stanuje žena i strpljivo čekali.

- Kada je on napustio kuću i seo u automobil, prišli su, zaustavili ga i priveli u policijsku stanicu. Srbin je uhapšen zbog kršenja mere zabrane prilaska - navode mediji i dodaju da je zadržan u pritvoru i da čeka saslušanje.

Autor: D.Bošković

#Karabinjeri

#Srbin

#lisice

#pao

#čestitka

POVEZANE VESTI

Svet

UHAPŠEN SRBIN U RIMU! Karabinjeri mu pronašli drogu i 300 evra! Evo gde je SRPSKI DRŽAVLJANIN KRIO DROGU!

Hronika

KRVAVA LIKVIDACIJA U KALUĐERICI: Ubijen muškarac - Napadači otvorili vatru iz kola, jedna devojka RANJENA

Hronika

SRBIN (22) IZBODEN I PREBIJEN U BEČU: Obračun se dogodio u kupatilu, a onda je završio sa lisicama

Hronika

JEDNOG MUŠKARCA ZAKLAO, DRUGOG TEŠKO RANIO! Srbin uhapšen u Nemačkoj zbog ubistva

Društvo

'PONEO JE TELEFON I BATERIJSKU LAMPU' Nestao Danilo iz Lipovice - Porodica očajna moli za pomoć: Nije se dešavalo da odlazi od kuće... (FOTO)

Društvo

DRAMA U KRAGUJEVCU NA BOŽIĆ: Beba ostala zaključana u autu