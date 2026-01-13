PALE VOĐE BALKANSKOG KARTELA NA BRODU PUNOM KOKAINA: U operaciji 'Bela plima' zaplenjeno 10 tona droge, evo kako je presretnut brod u Atlantiku

U operaciji "Bela plima" uhapšeno je 13 osoba, od kojih su sedam državljana Indije, četri iz Turske, kao i dvojica pomenutih naših državljana

Dvojica državljana Srbije uhapšena su u velikoj akciji kodnog imena "Bela plima" koja je rezultirala zaplenom deset tona kokaina koji je prevozio brod zarobljen u vodama Kanarskih ostrva!

13 uhapšenih

Ova operacija, kako su naveli predstavnici Nacionalnog policijskog korpusa u ponedeljak na konferenciji za novinare, jedna je od najvažnijih u Evropi i četvrta po najvećoj zapleni u svetu. U operaciji "Bela plima" uhapšeno je 13 osoba, od kojih su sedam državljana Indije, četri iz Turske, kao i dvojica pomenutih naših državljana.

- Brod, koji je presretnut pre sedam dana usred Atlantskog okeana dok je plovio zapadno od El Hijera, isplovio je iz voda blizu Brazila i još jednom je potvrdio da su Kanarska ostrva strateška enklava za međunarodnu trgovinu kokainom - rečeno je na konferenciji na kojoj su sve detalje rekordne zaplene predstavili zamenik vladinog delegata u Santa Kruz de Tenerifeu Havijer Plata, glavni pokrajinski komesar Hesus Marija, Garsija Munjoz glavni komesar Centralne brigade za narkotike i Alberto Morales šef Grupe za specijalne operacije (GEO).

Srbi označeni kao vođe

Ističući kako je ova velika količina kokaina presretnuta i zaplenjena na otvorenom moru blizu Kanarskih ostrva veliki uspeh, otkrili su ulogu uhapšenih Srba.

- Uvoz je planirala jedna kriminalna organizacija čije glavne vođe su državljani Srbije. Kako je dosadašnja istraga utvrdila uloga uhapšenih Srba bila je da budu "garant za pošiljku robe" koja je bila namenjena ne jednoj kriminalnoj organizaciji nego više njih. Jedan od njih je bio naoružan kada je policija upala na brod. Na svu sreću sprečena je upotreba vatrenog oružja i niko nije povređen. Oružje koje je nađeno je takođe, zaplenjeno - rečeno je na konferenciji koju su spovodili agenti Centralne brigade za narkotike (Udyco central ) i Jedinice za droge i organizovani kriminal (Udyco) Nacionalne policije Santa Kruz de Tenerifea, u koordinaciji sa članovima Grupe za specijalne operacije (GEO) i Mornarice.

294 paketa droge

Agenti su zaplenili 294 paketa koji su na kraju teški 9,994 kilograma kokaina. Utvrđeno je da je droga poreklom iz Brazila i da je plan bio da se transport iz Latinske Amerike u Evropu pošalje preko Kanarskih ostrva. Takođe, istražitelji su utvrdili i da je deo zaplena treba manjim čamcima da ostane na Kanarskim ostrvima, dok je veći deo treba da bude za Evropu.

- Trgovci drogom su nameravali da veliki deo droge ostave u blizini Gilbraltarskog moreuza, gde je organizovano da nekoliko glisela preveze pošiljku do provincije Uelva. Kako bi paketi stigli na kopno plan je bio da se prevozi drumskim putem - automobilima, kombijima i kamionima širom Iberijskog poluostva i za nekoliko evropskih zemalja. Deo robe stigao bi i u Srbiju - naveli su nadležni na konferenciji.

Autor: D.Bošković