POČINJE SUĐENJE DEDI MONSTRUMU IZ NIŠA Pucao u komšiju, leš spakovao u džak, pa sakrio

Optužnica koju je protiv Ljubisava podnelo Više javno tužilaštvo postala je pravnosnažna pa je zakazan prvi glavni pretres.

Pred Višim sudom u Nišu 16. januara počeće suđenje Ljubisavu Trifunoviću (82) iz svrjiškog sela Pirkovca koji je 28. avgusta prošle godine ubio svog komšiju Jovana Mihajlovića (80).

Kako nam je potvrđeno u ovoj pravosudnoj instituciji, optužnica koju je protiv Ljubisava podnelo Više javno tužilaštvo postala je pravnosnažna pa je zakazan prvi glavni pretres.

- Pravnosnažnim rešenjem Višeg suda u Nišu potvrđena je optužnica Višeg javnog tužilaštva podignuta protiv okrivljenog zbog krivičnog dela ubistvo iz člana 113 Krivičnog zakonika u sticaju sa nedozvoljenom proizvodnjom, držanjem, nošenjem i prometom oružja i eksplozivnih materija iz čl 348 st 4 u vezi st 1 Krivičnog zakonika. Pripremno ročiše zakazano je za 16. januar - saopštila je Kristina Perić, portparol Višeg suda.

Trifunović je ubio komšiju a zatim njegovo telo natovario na traktor i sakrio ga u susedno selo Radenkovac gde ga je policija pronašla. Nakon hapšenja pred organima gonjenja govorio je da bi ga ponovo ubio te da je to trebalo da učini i ranije.

Kako saznajemo, Ljubisav je patološki mrzeo Jovana sa kojim nije razgovarao više od četrdeset godina te ga je optuživao da ga je godinama potkradao pa čak da mu je pravio mađije zbog čega je imao nesrećan život.

Ubica i žrtva živeli su u selu koje ima samo 14 stanovnika pa su se stalno susretali što je podgrevalo njihovu netrpeljivost za koji Pirkovčani tvrde da traje decenijama. Kako je utvrđeno tokom istrage, Ljubisav je Jovana ubio pucajući iz puške a zatim njegovo telo spakovao u najlonski džak i bacio ga u šumu u Radenkovcu Jovanova porodica je prijavila nestanak a policija je posumnjala da Ljubisav zna šta mu se desilo pa ga je uhapsila. On je priznao da ga je ubio i pokazao gde je bacio telo. Policiju je odveo na mesto zločina i detaljno opisao šta se dogodilo kobnog dana na njivi sa kukuruzom.

Kako saznajemo, Ljubisav je kazao da je više puta uhvatio Jovana kako mu krade kukuruz te da je svaki put hteo da ga ubije.

- Kada bih ga zatekao u mom kukuruzištu, uperio bih pušku u njega ali bi on pao na kolena i molio bi me da ga ne ubijem. Oprostio bih mu ali bih ga opet uhvatio u krađi. Tako je bilo svaki put, padao je na kolena i molio bi me da ga poštedim i ja bih odustao od ubistva. Međutim, tog dana postupio je drugačije, nije me molio već je uhvatio pušku, pokušao da mi je otme pa sam pucao – objašnjavao je osumnjičeni kako je počinio zločin.

Da li zaista ima istine u ovim njegovim navodima nikada se neće saznati, s obzirom na to da osim Ljubisava istinu o njihovim susretima znao je samo Jovan. Moguće je i da je izmislio ovu verziju događaja, ne da bi se odbranio, već zbog paranoičnih ideja kojeje imao u odnosu na komšiju.

- On je pokojnog čoveka optuživao čak i za neke magijske radnje. Ne samo da je tvrdio da mu je krao kukuruz već je govorio i da mu je ulazio u kuću i uzimao novac te da mu je među stvari stavljao neke mađije jer mu je želeo zlo. Bukvalno je bio opsednut tim čovekom i želeo je njegovu smrt – navode naši sagovornici upoznati sa ovim događajem.

Psihijatrijsko veštačenje obavljeno tokom istrage pokazalo je da je Ljubisav zločin počinio u uračunljivom stanju, te da je sposoban da mu bude suđeno. Ono što je nesporno je da se Ljubisav nakon zločina ponašao racionalno, spakovao je telo, otišao po traktor i leš odvezao u selo Radenkovac. Oružje kojim je ubistvo počinjeno pronađeno je sakriveno u grmlju a Žandarmerija je koristila dron tokom pretrage mesta zločina. Takođe, svoju krvavu odeću je oprao u potoku i sakrio na njivi gde je počinio ubistvo.

Ukoliko bude osuđen, Ljubisav bi ostatak života mogao da provede iza rešetaka. Za krivično delo ubistvo propisana je kazna zatvora od pet do 15 godina a s obzirom na to da je zločin počinio iz puške u ilegalnom posedu, preti mu još dve do 12 godina zatvora koliko KZ propisuje za neovlašćeno nošenje oružja.

Autor: A.A.