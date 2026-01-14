MISTERIJA SMRTI MLADIĆA U BEOGRADU: Pronađen u dvorištu kafića, jedan detalj ukazuje na JEZIV KRAJ

U samom centru Beograda jutros je došlo do stravičnog otkrića kada je u dvorištu jednog poznatog kafića pronađeno beživotno telo mlađeg muškarca.

Prema prvim i nezvaničnim informacijama, jeziv prizor zatekao je jedan od radnika koji je odmah po dolasku na posao pozvao policiju i Hitnu pomoć.

Pronađen u lokvi krvi

Kako saznaje Telegraf.rs, telo je zatečeno u lokvi krvi, a lekari koji su ubrzo stigli na lice mesta mogli su samo da konstatuju smrt. Identitet muškarca još uvek nije zvanično saopšten, ali se pretpostavlja da je reč o mlađoj osobi.

Pao sa zgrade?

Iako se u prvi mah sumnjalo na nasilnu smrt zbog tragova krvi, prvi rezultati istrage ukazuju na drugu teoriju.

"Prve informacije sa terena govore da je nesrećni mladić najverovatnije pao sa zgrade pod okolnostima koje se još uvek utvrđuju", navodi izvor blizak istrazi.

Istraga je u toku

Policija je blokirala pristup delu dvorišta gde je telo nađeno, a uviđaj je trajao satima. Po nalogu nadležnog tužilaštva, naređena je obdukcija sa toksikologijom kako bi se utvrdio tačan uzrok smrti, kao i to da li je reč o nesrećnom slučaju, samoubistvu ili eventualnom krivičnom delu.

Istraga je u toku, a policija proverava i snimke sa sigurnosnih kamera okolnih objekata kako bi se rekonstruisalo kretanje muškarca pre tragedije.

Autor: Marija Radić