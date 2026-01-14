'REKAO JE 'DOŠAO SAM DA VAM ČESTITAM NOVU GODINU' PA ZAPUCAO' Supruga ranjenog vlasnika pekare: Skočila sam na njega, uzela mu pištolj...on ima 80 godina

Kako objašnjava, muškarac koji je pucao i koji je uhapšen na licu mesta je B. Đ, a nju i njenog supruga i ranije je uznemiravao.

Vlasnik pekare u selu Ratkovo kod Odžaka ranjen je danas, a, iako se govorilo o tome da je došlo zbog svađe oko duga i zbog uzimanja novca od zelenaša, međutim, njegova supruga kaže da to nije istina.

- Ja njega poznajem, javila sam mu se kada je ušao u lokal. On je rekao: "Došao sam samo da vam čestitam Novu godinu", a onda je izvadio pištolj i pucao u mog supruga. Ja sam skočila na njega, da ne bi pucao po svima nama. Rvala sam se s njim, pobila sam se, uzela sam mu pištolj. On ima 80 godina, mator je, umire, pa da povede još nekog za sobom. Razlog za ovo nije imao - priča potresena supruga ranjenog čoveka.

Uznemiravao ih i ranije?

Kako objašnjava, muškarac koji je pucao i koji je uhapšen na licu mesta je B. Đ, a nju i njenog supruga i ranije je uznemiravao.



- Nije tačno da je moj suprug ranjen zbog duga. On njemu ništa ne duguje, niti je uzimao novac od zelenaša. Moj suprug se davno zabavljao sa njegovom ćerkom, koja sad živi u Australiji. Ona je prekinula svaki kontakt sa ocem jer mu je slala novac, a on je ovde sve prokockao. Takođe, kada nas je ranije uznemiravao, ćerka ga je pozvala i rekla da nas ostavi na miru, a sada se dogodilo ovo. Kad sam danas preživela, živeću još sto godina. Svašta sam preživela, ali ovome se nisam nadala - dodaje supruga ranjenog muškarca i ističe da je njen suprug sada dobro.

Ranjeni stabilno

Naime, tokom dana je došlo do napada u pekari, kada je B. Đ. pucao u vlasnika pekare i navodno ga ranio u stomak. Ranjeni muškarac je sa teškim povredama prevezen u bolnicu, a njegovo stanje u međuvremenu se stabilizovalo.

Napadač B. Đ. je uhapšen na licu mesta jer je, nakon pucnjave, krvav izašao ispred pekare i sačekao policiju. Određeno mu je zadržavanje do 48 sati u kom roku će da bude priveden na saslušanje u nadležno tužilaštvo.

Autor: D.Bošković