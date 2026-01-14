SIN POZNATOG BIZNISMENA IZREŠETAN NA KUĆNOM PRAGU! Petorica osumnjičenih za brutalno ubistvo u Sremskoj Mitrovici uskoro pred sudom: Potvrđena optužnica

Petorica osumnjičenih za ubistvo Aleksandra Jurišića (34) u Sremskoj Mitrovici uskoro bi mogli da se nađu pred sudskim većem Višeg suda, pošto je rešenje o potvrđivanju optužnice postalo pravnosnažno.

Reč je o S. B. (43), M. M. (33), M. T. (35), S. K. (33) i M. P., koji se i dalje nalaze iza rešetaka. Kako je potvrđeno u Višem sudu u Sremskoj Mitrovici, pritvor im je ponovo produžen i može trajati najduže do 24. februara.

Prema optužnici, S. B. iz Vašice tereti se za teško ubistvo, kao i za nedozvoljeno držanje i promet oružja i falsifikovanje isprava.

M. M. iz Međaša (BiH) i M. T. iz Laćarka optuženi su za teško ubistvo u pomaganju, dok se S. K., sa prebivalištem u mestu Voćnjak i boravištem u Bijeljini, tereti za pomoć učiniocu nakon izvršenog krivičnog dela.

M. P. se, prema navodima optužnice, tereti za teško ubistvo u podstrekivanju.

Ubistvo ispred porodične kuće

Zločin se dogodio 17. januara prošle godine, oko 18.30 sati, ispred porodične kuće žrtve u Sremskoj Mitrovici. Policija je već nekoliko dana kasnije uhapsila S. B., M. M., M. T. i S. K., dok je M. P. uhapšen u Bosni i Hercegovini, nakon čega je izručen Srbiji.

Kako je ranije saopštio MUP, S. B. se dovodi u vezu i sa pokušajem ubistva u Bačkoj Palanci, gde je u julu 2024. godine na D. K. (58) pucano više puta, a on je tom prilikom ranjen u nogu.

Prilikom hapšenja u naselju Beograd na vodi, kod S. B. je pronađen pištolj, dok je u istoj akciji uhapšen i M. M., državljanin BiH, za kojim je Interpol u Beču raspisao međunarodnu poternicu zbog sumnje na krivična dela u vezi sa narkoticima. U Sremskoj Mitrovici tada je uhapšen i M. T.

Autor: Iva Besarabić