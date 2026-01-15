Detalji filmske pljačke u Kruševcu: Upali u dom poznatog književnika, evo šta su sve odneli

Kruševačka policija stala je na put devetnaestogodišnjem S. R. koji je tokom praznika napravio pravi haos u ovom gradu!

Njegov pohod na privatne kuće ostavio je vlasnike u šoku, a meta je bio i jedan od najpoznatijih sugrađana.

Umetnine i dragocenosti

Iako je mladi kradljivac "operisao" po celom gradu, javnost je ostala nema pred činjenicom da je 28. decembra provalio u kuću čuvenog kruševačkog književnika i likovnog kritičara. Iz ovog doma nije izneo samo tehniku, već pravo umetničko blago - čak 40 umetničkih slika koje pripadaju piscu i njegovoj sestri!

Ali, tu nije bio kraj njegovom "pohodu". S. R. se sumnjiči da je u istom periodu:

Upao u drugu kuću i ispraznio je od električnih aparata.

Iz treće kuće, verovali ili ne, ukrao čak i tepihe.

Policija ga nadmudrila

Dok je osumnjičeni verovatno mislio da je izveo savršen zločin, intenzivnim operativnim radom policija mu je ušla u trag. Rezultat akcije je impresivan: pronađeno je svih 40 ukradenih slika, ali i neverovatnih 29 ikona koje će biti vraćene vlasnicima!

Protiv mladog S. R. biće podneta krivična prijava u redovnom postupku po nalogu Osnovnog javnog tužilaštva. Kruševac bruji o ovom slučaju - da li je mladić znao koliku vrednost krade ili mu je samo bio potreban brz novac?

Autor: S.M.