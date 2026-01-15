ISPOVEST ARKANOVOG UBICE GAGIJA NIKOLIĆA: Evo kako smo ga ubili u Interkontinentalu 15. januara: Uboli smo čistu trojku!

Gagi je bio u svom stanu i gledao u ikonu Bogorodice kad mu je Branko Jevtović Jorga, nekoliko sekundi posle ubistva, javio da se desila „spektakularna stvar, čista trojka“

Dragan Gagi Nikolić u ispovesti za Kurir odlučio je da ispriča sve o događaju koji je misterija već čitavih 26 godina - ubistvu Željka Ražnatovića Arkana.

Gagi, koji je osuđen na 30 godina zatvora zbog učestvovanja u likvidaciji komandanta Srpske dobrovoljačke garde, priznao je da je pristao da bude deo plana Arkanovog ubistva jer je, prema njegovim rečima, Ražnatović ubio njegovog kuma Petra Vujčića. Kap koja je prelila čašu bila je podela zarade od prodaje fudbalera Nikole Lazetića.

Gagi je sa svojim kumom Dobrosavom Gavrićem u jesen 1999. otišao, na poziv Zorana Uskokovića Skoleta, u restoran „Dvor“ u Rakovici, nakon čega su njih dvojica počela da prate Arkana kako bi ga Gavrić likvidirao. Nikolić je otkrio da su ga često čekali na Autokomandi, gde je prvobitno trebalo da bude ubijen. Oni su u više navrata odlazili u hotel „Interkontinental“, ali tu lokaciju su smatrali nepodobnom.

Gavrić je odlučio da u današnjoj ispovesti otkrije šta se sve desilo tog famoznog 15. januara 2000, ali i kako su izgledali dani pred samo ubistvo. On je sa suprugom, svojim bratom Milanom Đuričićem Mikijem, koji je takođe osuđen na 30 godina (nalazi se u bekstvu), Dobrosavom Gavrićem i njihovim devojkama srpsku Novu 2000. godinu dočekao na Paliću, samo dva dana pre nego što je ubijen Željko Ražnatović...

Doček na Paliću

- Moram da objasnim da Đuričić do tog dočeka uopšte nije znao šta planiramo. Tek tada sam mu rekao. Gavrić je bio protiv toga da ga uključujemo, smatrao je da sve može da završi sam, bez Mikija. Petnaestog januara posle podne krenuli smo iz Subotice za Beograd, sivom „tojotom“ kojom je upravljao Gavrić. U autu su bili moja žena i njegova devojka. Dok smo jeli u „Meku“ u Subotici, pozvao me je iz Nemačke Zoran Uskoković Skole. Rekao sam mu da jedemo, da ćemo prošetati i da moja žena hoće da kupuje u jednom butiku. Potom me je zvao i Jorga i rekao da je dobio informaciju da će Željko Ražnatović toga dana biti sam u hotelu „Interkontinental“ sa suprugom Svetlanom Ražnatović. Rekao mi je da vidim šta ću i, ako mogu, krenem za Beograd. Preneo sam to Gavriću - kaže za Kurir Gagi.

Znao sam da je Milenko Mandić Manda u hotelu. Bio je moj veliki prijatelj i kamo sreće da je živ. Jorga mi je preneo pozdrave od njega

Polazak za Beograd

- Istog trenutka krenuli smo za Beograd. Ja kući, a Gavrić u hotel. Jorga je u međuvremenu izveo Arkana ispred „Kontija“ kako bi pokušao da mu proda „audi A8“. Trudio se da ga što duže zadrži, pa mu je predlagao cenu, ali Arkan je rekao da ga ne interesuje jer vozi samo džipove. Vratio se u lobi hotela. U međuvremenu, Jorga me je zvao više puta da me pita zašto Gavrić kasni. Znao sam da je pokojni Milenko Mandić Manda u hotelu. Bio je moj veliki prijatelj i kamo sreće da je živ. Jorga mi je preneo pozdrave od njega - kaže Gagi.

- Gavrić se u „Interkontinental“ dovezao „tojotom“, sam. Miki Đuričić je došao drugim automobilom, „opel kalibrom“, i parkirao se u blizini. Arkan je tada već bio u hotelu.

Hotelski separe

- Gavrić je ušao u hotel i seo iza separea u kom su sedeli sada pokojni Arkan, Milenko Mandić i Dragan Garić. Tu je bio i Jorga. Čuli smo se telefonom. Miki Đuričić je, po dogovoru, bio parkiran u blizini. Njegov zadatak je bio da Gavriću, kada ubije Arkana, pomogne da pobegne i spreči eventualnu poteru za njim. Gavrić me je pozvao iz hotela i rekao mi: „Situacija nije dobra“ - otkriva Nikolić.

- Paralelno su me zvali Skole iz Nemačke i Jorga iz hotela i tvrdili suprotno - da situacija jeste dobra! U jednom trenutku sam pozvao Gavrića i rekao mu: „Nema problema, odustaćemo. Ti si moj brat i kum, ako ti kažeš da nije za reakciju, onda nije. Ne mora danas.“ Više sam verovao Gavriću. Nekoliko trenutaka kasnije ponovo me je pozvao. Rekao je samo „krećem“ i prekinuo vezu. Pozvao sam ga ponovo, ali više nije bio dostupan - priseća se on telefonskog razgovora koji se dogodio nekoliko sekundi pre ubistva.

Jorga je izveo Arkana ispred hotela da mu proda „audi A8“. Trudio se da ga što duže zadrži da bi ga Gavrić ubio napolju

Telefonski poziv

Sledeći telefonski poziv, nekoliko sekundi posle zločina, Gagi je primio od Jorge. On je, kako se kasnije ispostavilo, stajao na samo nekoliko metara od separea u kom su ubijeni Arkan i dvojica njegovih prijatelja. U trenutku likvidacije nosio je kolač u rukama i pištolj mu je ispao.

- Sedeo sam na kožnoj fotelji u svojoj dnevnoj sobi i gledao u Presvetu Bogorodicu. Izlazim na terasu, javljam se na telefon. Sećam se, Jorga mi kaže: „Trojka.“ Ja sam u čudu, kroz glavu mi prolazi dosta toga. Razmišljam, kako trojka? Pitam da li je Manda. On mi, oduševljen, kaže samo: „Spektakularna stvar, čista trojka.“ Govorim mu: „Ne može trojka! Arkan i ko još?“, a on mi kaže: „Kazaće ti to Miki“ - sa uzdahom priča za Kurir Dragan Gagi Nikolić.

Kada mu je telefon pozvonio sledeći put, na vezi je bio Milan Đuričić Miki.

- Miki me zove iz auta i kaže mi da je Gavrić teško ranjen. Pitam ga šta se dogodilo unutra, Jorga govori o trojici. Miki mi odgovara da nije bio tamo, ali da kreću ka mojoj zgradi i da stižu za desetak minuta. Razmišljam šta da radim, stvari su se zakomplikovale, tada sam postao svestan da bez suda i policije više ne može da prođe...

SMIŠLJENO SAM POZVAO BRATA I SNAJU

Ja sam smišljeno toga dana napravio sebi alibi tako što sam otišao pravo u svoj stan na Novom Beogradu, u Ulici Dušana Vukasovića. Tu mi je bila i supruga, a ostavio sam namerno i brata Ranka i snaju na kafi dok je Gavrić jurio ka hotelu. Više puta sam obavljao neke pozive kako bi se kasnije preko baznih stanica utvrdilo da sam u vreme ubistva bio u svom stanu.

Kasnije, tokom suđenja, nisam predlagao veštačenje listinga i baznih stanica jer mi je advokat Milan Vujin savetovao da to ne radim jer bih time mogao da ugrozim neke ljude. Ubeđivao me je da to nije neophodno jer svakako svi dokazi idu u moju korist.

Autor: D.Bošković