ZA SEDAM SATI 6 JEZIVIH NESREĆA! Klizav put izazvao tragedije, dve osobe poginule, više povređeno! U nesrećama učestvovao i AUTOBUS! (FOTO)

Četvrtak jutro osvanuo sa crnim vestima - na putevima u Beogradu i okolini nizale su se saobraćajne nesreće jedna za drugom. Čak šest saobraćajnih nesreća dogodilo se u razmaku od 7 sati. Dve osobe su poginule, dok je više njih povređeno.

Prema nezvaničnim saznanjima, uzrok ovih saobraćajnih nesreća, kako pokazuju prvi podaci iz istraga su, klizav kolovoz, odnosno neprilagođena brzina.

Saobraćajna nesreća kod hotela 1000 ruža

ŠTA SE DOGODILO:

Saobraćajna nesreća dogodila se na putu ka Bubanj potoku u blizini Resnika, a prema nezvaničnim informacijama u sudaru su učestvovala četiri vozila.

Saobraćajna nesreća dogodila se u 6.45 kod hotela "1000 ruža". Na licu mesta, reporter "Blica" zabeležio je stravičan prizor. Srča, delovi automobila koji su otpali od siline udara, kao i razbacane stvari koje su se nalazile u vozilima bile su svuda po putu.

POVREĐENI/POGINULI:

Muškarac (69) stradao je na licu mesta, dolaskom na lice mesta, Hitna pomoć konstatovala je smrt.

Jedna ženska osoba prevezena je kolima Hite pomoći u Urgentni centar.

ŠTA SE DOGODILO:

Teška saobraćajna nesreća dogodila se i na Smederevskom putu u Boleču. U ovoj nezgodi došlo je sudara automobila marke "Pežo 307" i autobusa "Lasta".

Tragovi krvi i razbijeno staklo sa vozila nalazili su se svuda na putu i nekoliko sati nakon udesa.



Policija je više sati vršila uviđaj na licu mesta, a saobraćaj u oba pravca bio je satima obustavljen.

POVREĐENI/POGINULI:

Muškarac (46) koji je upravljao putničkim vozilom stradao je na licu mesta.

Vozač autobusa i još sedam putnika prebačeni su u Urgentni centar, a prema nezvaničnim saznanjima "Blica" šest osoba je zadržano zbog dalje dijagnostike kojom će se utvrditi njihovo stanje i stepen povreda.

Saobraćajna nesreća - Ibarska magistrala

ŠTA SE DOGODILO:

Prema nezvaničnim informacijama, saobraćajna nesreća dogodila se na Ibarskoj magistrali kod skretanja za Vreoce jutros 9.35 sati.

U ovom lančanom sudaru učestvovala su dva putnička vozila i kamion.

Prve slike i snimci sa lica mesta izuzetno su uznemirujući, jedna osoba ležala je nepomično na asfaltu.

POVREĐENI/POGINULI:

U ovoj saobraćajnoj nezgodi teško je povređen mladić (29) koji je kolima Hitne pomoći prevezen u Urgentni centar na odeljenje Reanimacije.

Stravičan sudar na Pupinovom mostu

ŠTA SE DOGODILO:

U saobraćajnoj nesreći koja se dogodila jutros oko 7 sati, na Pupinovom mostu, učestvovali su kamion - šleper, dva kombija i automobil.

Automobil koji je učestvovao u ovom lančanom sudaru, podleteo je pod kamion i potpuno je smrskan, čemu svedoče fotografije sa lica mesta.

POVREĐENI/POGINULI:

Prema nezvaničnim saznanjima "Blica", u ovoj nezgodi, na svu sreću nema stradalih lica. Jedna osoba zadobila je povrede i ona je prevezena na Urgentni centar.

Saobraćajna nesreća - Hipodrom

ŠTA SE DOGODILO:

U lančanom sudaru koji se dogodio jutros oko 8 časova, na petlji Mosta na Adi, kod Hipodroma, učestvovala su tri vozila.

POVREĐENI/POGINULI:

Kako nezvanično saznajemo, u ovom sudaru nije bilo povređenih.

Saobraćajna nesreća - Vrčin

ŠTA SE DOGODILO:

Na auto putu pre Vrčina u smeru ka Nišu došlo je do saobraćajne nezgode danas oko 12.45 sati.

Prema nezvaničnim saznanjima, šleper je sleteo s puta, udario u bankinu i rasuo teret po kolovozu.

POVREĐENI/POGINULI:

Na sreću, u ovoj nezgodi niko nije povređen.

