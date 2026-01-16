SRBI UBACILI PAKET U GRČKI ZATVOR, ODMAH KRENULA UZBUNA: Dvojica uhapšena posle policijske potrage, klupko se onda razmotalo!

Zatvorski službenici pronašli su paket u naredna 24 sata, odmah su krenuli u potragu za osumnjičenima, koji su ubrzo i locirani

Dva srpska državljana, starosti 25 i 43 godine, u nedelju u popodnevnim časovima pokušala su da u zatvorsko dvorište ubace paket sa mobilnim telefonima, punjačima, SIM karticama i drogom u zatvor Dijavata u Solunu, jednom od najvećih grčkih zatvora!

Njihovo kretanje primetio je policajac na spoljnoj straži. Iako su prvo pobegli automobilom, ubrzo su locirani i uhapšeni nakon policijske potrage.

- Paket, za koji se verovalo da je bio namenjen jednom od zatvorenika, pronašli su zatvorski službenici. U njemu je pronađeno pet mobilnih telefona, šest kablova za punjače, četiri adaptera, četiri SIM kartice i 7,9 grama kanabisa - istakao je izvor.

Protiv uhapšenih podnete su prijave zbog pokušaja davanja mobilnog telefona zatvoreniku i kršenja zakona o drogama. Kod 43-godišnjeg muškarca pronađena je i dodatna mala količina kokaina.

Autor: A.A.