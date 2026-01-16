Novi detalji suđenja Zoranu Marjanoviću: U martu se ponovo izjašnjavaju članovi njegove porodice

U Višem sudu u Beogradu danas je na suđenju Zoranu Marjanoviću optuženom za ubistvo svoje supruge Jelene Marjanović, 2. aprila 2016. godine, sudija saopštila odluke o saslušanjima svedoka.

Ona je navela da sud neće ponovo saslušavati sedam svedoka, već će se čitati njihovi iskazi.

Pored toga, ona je na sledeće suđenje, koje je zakazano za 10. mart, pozvala kao svedoke Marjanovićevog brata, snaju i sina, zbog izmene u sastavu sudskog veća.

Na sledeće suđenje pozvan je i veštak telekomunikacione struke i stručni saradnik.

Marjanović od početka suđenja negira krivicu.

Suđenje se ponavlja jer je Apelacioni sud ukinuo prvostepenu presudu kojom je Marjanović bio osuđen na maksimalnu kaznu za krivično delo teško ubistvo od 40 godina.

Apelacioni sud je 3. oktobra 2023. godine ukinuo Marjanoviću pritvor i od tada se brani sa slobode.

Autor: Marija Radić