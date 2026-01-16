Grčki bankar rešio misteriju posle 26 godina: Izbacili me iz Interkontinentala da ne gledam ubistvo Arkana

Okolnosti, koje su prethodile trostrukoj likvidaciji u hotelu "Interkontinental" 15. januara 2000. do danas bude sumnju da je naručilac ubistva bosa srpskog podzemlja Željka Ražnatovića Arkana bio mnogo moćniji od kriminalaca koji su bili neposredni organizatori i izvršioci.

Svedočenje Aleksandros Klombuluse Aleks, iz Grčke, upravo budi sumnje da je tog 15. januara godine Arkan "ušetao" u klopku iz koje nije bilo izlaza

Grk Klombuluse ispričao je kako je, neposredno pre ubistva Ražnatovića, nasilno udaljen iz hotela. Njegovo svedočenje otkriva do sada manje poznate detalje o događajima tog kobnog dana i kasnijim istragama.

Aleksandros Klombuluse Aleks je jedan od poslednjih ljudi koji je video živog Željka Ražnatovića, međutim, neposredno pre zločina on je doslovno izbačen iz hotela kako ne bi prisustvovao trostrukoj egzekuciji.

Aleksandros, koji je u to vreme radio kao bankar u jednoj poznatoj banci u Beogradu je ispričao da je tog 15. januara 2000. godine, sedeo u hotelu "Interkontinental", odmah pored separea gde je Arkan bio sa društvom, ali da su ga ljudi u uniformama sličnim hotelskom obezbeđenju naterali da izađe napolje pre ubistva!

- Te 2000. godine sam postavljen za glavnog administratora jedne banke u Beogradu i odseo sam u hotelu "Interkontinental". Bio sam u holu hotela kada je stigao Arkan sa svojom društvom, a svi su seli u separe, odmah pored mene. Ubrzo mi je prišao jedan muškarac, koji je ličio na obezbeđenje hotela i rekao mi "da treba da izađem napolje jer je dan divan!" Međutim, ja to nisam shvatio ozbiljno - ispričao je Aleksandros.

On je otkrio šta mu se sve tog kobnog dana događalo.

- Ja sam ga u čudu pogledao i nastavio sam da pušim cigarete i sedim. Ali, isti taj muškarac je opet ubrzo prišao i bukvalno uhvatio za ruku govoreći: "Sada, zaista, morate da krenete napolje jer je dan divan!". Izvukao me je iz hotela i otpratio do izlaza. Odmah zatim sam čuo pucnjavu u holu. Bio sam zapanjen. Nisam znao šta se dogodilo, ali sam tada shvatio da je sam zbog pucanjave nekom smetao - prepričao je Aleksandros astrologu Zlatku Šumadijskim koga je upoznao dok je još živeo u Beogradu.

On navodi da je, po povratku u hotel, video jeziv prizor.

- Krvi je bilo svuda okolo. Nisam mogao da se zadržavam u holu, već sam otišao u svoju sobu. Sledeća tri dana sam proveo zatvoren u svojoj hotelskoj sobi. Ispred vrata je neprekidno stajalo obezbeđenje i nije mi dozvoljavalo nigde da mrdnem niti da napustim hotel. Sećam se da je recepcionarka posle nemilog događaja govorila obezbeđenju "da me ne diraju" i isticala "da sam divan čovek". Policiji i istražnom sudiji sam dao izjave o događaju i posle toga sam mogao slobodno da izlazim. Kasnije sam kupio stan u Beogradu i živeo sam u njemu. Više od 20 godina sam bio glavni administrator u banci u Beogradu. Viđao sam i Svetlanu Cecu Ražnatović u hotelu sa Arkanom. Jednom je bila kod mene u banci da se raspita za kredit, koji je htela da podigne kako bi kupila kuću na Kipru, ali banka tada nije mogla da joj izađe u susret - otkrio je ovaj Grk.

Dobrosav Gavrić (49) je osuđen na 35 godina zatvora jer je u hotelu "Interkontinental" 15. januara 2000. godine ubio Željka Ražnatovića Arkana i njegova dva prijatelja, Milenka Mandića Mandu i Dragana Garića. Sa Gavrićem su u toj likvidaciji učestvovali i Milan Đuričić Miki, kao i Dragan Nikolić Gagi.

Gavrić još uvek nije izručen Srbiji iz Južnoafričke Republike, iako su naše vlasti više puta pisale urgencije za njegovo izručenje! Otkriven je u JAR-u 2011. godine, i to nakon likvidacije vođe mafije Sirila Bike, kome je on bio telohranitelj.

Milan Đuričić Miki, saučesnik u likvidaciji Željka Ražnatovića Arkana, Milenka Mandića i Dragana Garića, izrešetan je 25.aprila 2018. godine u svom džipu, dok je čekao da se upali zeleno svetlo na semaforu u Johanezburgu u Južnoafričkoj Republici. U tom momentu, Srbija je tragala za Đuričićem zbog izdržavanja kazne od 30 godina zatvora za trostruko ubistvo u beogradskom hotelu.

Miki je ubijen 25. aprila 2018. godine tačno u 13.25 po lokalnom vremenu, kada je zaustavio džip i čekao da se promeni svetlo na semaforu. U tom trenutku beli automobil blokirao mu je prolaz i dvojica maskiranih napadača izašla su iz njega, prišla džipu i iz automatskog oružja zasula kišom metaka Đuričića, i to kroz prozor vozila. Pogođen je više puta u vrat i grudi, a od zadobijenih povreda preminuo je na licu mesta, sedeći u svom automobilu. Sahranjen je u rodnoj Loznici.

Autor: S.M.