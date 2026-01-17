ISTA BANDA IZVRŠILA DVE PLJAČKE NA ZVEZDARI?! Posle razbojništva u prodavnici orobili i restoran u Svetog Nikole

Dve pljačke u kojima je učestvovao muškarac, naoružan pištoljem sinoć su se dogodile na Zvezdari, najpre u Ruzveltovoj ulici u prodavnici, a zatim u Ulici Svetog Nikole.

Podsetimo, najpre je, oko 18.45 časova, u prodavnici u Ruzveltovoj ulici nepoznati muškarac, uz pretnju vatrenim oružjem,od zaposlenih oduzeo novac. On je primorao radnike da mu otvore zadnji izlaz objekta, nakon čega se udaljio u nepoznatom pravcu. U incidentu nije bilo povređenih.

Slična pljačka se ponovima oko 21 čas. U jednom restoranu u Ulici Svetog Nikole na Zvezdari pojavila su se dvojica razbojnika, naoružana noževima. Oni su oteli boks cigara i novac, koji su pronašli u kasi.

Na teren je izašla policija, a istraga je u toku.

Autor: Jovana Nerić