AKTUELNO

Hronika

NEZAPAMĆENO DIVLJANJE U CENTRU BEOGRAD: Kolima se zaletao i uništavao automobile kod Trga Republike, pa pokosio mladića

Izvor: Pink.rs/Telegraf, Foto: MUP ||

Sinoć oko ponoći, u strogom centru Beograda, u blizini Trga Republike, došlo je do ozbiljnog incidenta kada je jedan muškarac nasilno upravljao vozilom, po svemu sudeći pod uticajem alkohola i psihoaktivnih supstanci.

Prema prvim informacijama, on se namerno zaletao i udarao u automobile, a tom prilikom je oborio i jednog mladića, koji je prelazio ulicu kod kružnog toka u blizini Trga Republike.

Povređeni mladić je privatnim automobilom prevezen u Urgantni centar, gde mu je ukazana lekarska pomoć.

Na lice mesta ubrzo su stigli pripadnici policije, koji su obezbedili područje i započeli uviđaj.

Autor: S.M.

#Nesreća

#Saobraćajna nesreća

#Trg republike

#divljanje

#kola

POVEZANE VESTI

Hronika

POLICIJA U SUBOTICI IMALA PUNE RUKE POSLA: Isključili iz saobraćaja dvojicu muškaraca, jedan vozio sa 2,05 promila

Hronika

DIVLJALI POD DEJSTVOM ALKOHOLA I NARKOTIKA - 33 vozača u Nišu isključena iz saobraćaja! Šok podaci

Hronika

POTUKLE SE DEVOJČICE, MAJKE DOHVATILE NOŽEVE I KRENULE U NAPAD: Potpuni haos u centru Požarevca, intervenisala policija

Hronika

UBIO ČOVEKA ZBOG SVAĐE NA TIK-TOKU! Optužnica zbog stravičnog zločina u Mladenovcu: Kolima se zaleteo u žrtvu

Društvo

DNEVNO ZAUSTAVE 7.000 LJUDI! Sedam dana će policija u Srbiji kontrolisati vozače zbog ovog prekršaja

Hronika

Uhapšen muškarac iz sela kod Sjenice: Zatvorio komšinicu u garažu, a onda je POČEO UŽAS