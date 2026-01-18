AKTUELNO

LOKALIZOVAN POŽAR KOJI JE ZAHVATIO HLADNJAČU KOD ČAČKA: Vatrena stihija u objektu u kojem je bilo 700 tona luka (FOTO)

Izvor: Pink.rs/Beta, Foto: Tanjug/BRANKO LUKIĆ ||

Požar koji je u popodnevnim satima izbio u velikoj hladnjači u domaćinstvu porodice Spasojević, u selu Kukići kod Čačka, lokallizovan je u večernjimsatima, javili su lokalni mediji.

Prema prvim informacijama u požaru nije bilo povređenih osoba. Požar je zahvatio objekat površine oko 400 kvadratnih metara u kome se nalazilo oko 700 tona luka.

U gašenju požara bilo je angažovano sedam vatrogasnih vozila, kao i cisterne dva čačanska javna komunalna preduzeća.

Foto: Tanjug/BRANKO LUKIĆ

Vatrogasci su uspeli da spasu okolne poslovne objekte i dve porodične kuće koje se nalaze u blizini hladnjače, čime je sprečeno dalje širenje vatre.

Video: Tanjug/Dopisnik Čačak

Porodica Spasojević se bavi povrtarstvom, a njihov poslovni objekat, pored hladnjače, ima površinu od oko 600 kvadrata.

Uzrok izbijanja požara još nije poznat.

CRNI BILANS TRAGEDIJE U ŠPANIJI: Broj mrtvih porastao na SEDAM, više od 100 povređenih! Isplivali detalji jezivog sudara vozova

Autor: Marija Radić

