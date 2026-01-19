LOKALIZOVAN POŽAR U ZGRADI SPECIJALNOG SUDA! Oglasio se MUP: Požar izbio između plafona i krova, bilo ugroženo desetak kancelarija (VIDEO)

Požar u Specijalnom sudu u Beogradu izbio je u međuprostoru između plafona i krova, ugroženo je desetak kancelarija, rečeno je danas u Ministarstvu unutršnjih poslova.

Pripadnici Sektora za vanredne situacije Ministarstva unutrašnjih poslova uspešno su lokalizovali požar koji je jutros izbio u zgradi Specijalnog suda u Ustaničkoj ulici, na Voždovcu.

Tom prilikom nije bilo povređenih.

Požar je prijavljen u 08.21 časova, a pripadnici vatrogasno-spasilačkih jedinica stigli su na lice mesta u 08.25 časova. Utvrđeno je da se dim pojavio na poslednjoj etaži objekta, gde je došlo do zadimljavanja više kancelarija, nakon čega je intervencija odmah započeta.

Da biste videli ovaj video molimo vas omogucite JavaScript, ili još bolje predjite na novi pretraživač kojipodržava HTML5 video

Na intervenciji su bili angažovani pripadnici vatrogasno-spasilačkih jedinica Voždovac, Stari grad, Zvezdara i Novi Beograd, ukupno 35 vatrogasaca-spasilaca sa 11 vozila. Situacija je stavljena pod kontrolu, a vatrogasci nastavljaju rad na provetravanju prostorija i kontroli plafonskog i krovnog dela objekta.

Dim se na krovu pojavio nešto posle 8.00 časova, vatrogasci su brzo izašli na teren da ga gase.

Odmah po izbijanju dima aktivirani su bezbednosni protokoli, a zaposleni koji su se nalazili u zgradi su bezbedno evakuisani.

Saobraćaj u Ustaničkoj ulici u smeru ka gradu odvija se jednom saobraćajnom trakom.

Autor: D.Bošković