Odložen početak suđenja vlasnicima doma za stare u kom je u požaru stradalo 11 osoba

U Višem sudu u Beogradu danas je za 24. februar odložen početak suđenja odgovornim licima Doma za smeštaj starih i odraslih lica "Ivanović" u Barajevu, koji se terete da nisu postavili propisane uređaje za zaštitu od požara i nisu postupali po propisima i tehničkim pravilima o merama zaštite predviđenim odgovarajućim zakonima, usled čega je 20. januara prošle godine u tom objektu izbio požar zbog kojeg je život izgubilo 11 korisnika tog doma.

Više javno tužilaštvo u Beogradu je u ovom slučaju za krivično delo teško delo protiv opšte sigurnosti u saizvršilaštvu optužilo direktora Doma za smeštaj starih i odraslih lica "Ivanović" Goricu Ivanović, kao i Aleksandra Ivanovića i Miloša Ivanovića, lica kojima su faktički povereni svi poslovi iz nadležnosti direktora i odgovornog lica i to poslovi upravljanja, nadzora i drugi poslovi iz delatnosti ovog pravnog lica.

Odbrana je predložila odlaganje suđenja jer je tužilaštvo preciziralo optužnicu.

Postupajući tužilac je objasnila da je optužnica precizirana zato što su dostavljeni odbukcijski nalazi za preostalih pet osoba koje su stradale u požaru, kao i sudsko-medicinsko veštačenje o mehanizmu nastanka povreda kod oštećenih.

Ona je navela da je delimično izmenjeno činjenično stanje, ali ne i pravna kvalifikacija.

Na sledećem ročištu će tužilaštvo, odbrana i punomoćnici oštećenih izneti uvodna izlaganja, nakon čega će 6. marta optuženi izneti odbranu.

Svi optuženi su danas dovedeni iz pritvora u kom se nalaze od hapšenja.

Tužilaštvo je u optužnici predložilo da sud okrivljene oglasi krivim i osudi po zakonu, te da ih obaveže na plaćanje svih troškova postupka, kao i da im izrekne meru bezbednosti - zabrana vršenja poziva, delatnosti i dužnosti u ustanovama socijalne zaštite u trajanju od 10 godina.

Sumnja se da oni nisu postupili po propisima i zakonima, usled čega su izazvali opasnost za život i telo korisnika ovog doma, pri čemu su olako držali da do smrti lica neće doći ili da će moći to da spreče.

Tog dana je pored korisnika Doma u objektu bio samo okrivljeni Miloš Ivanović, koji nije ni stručni radnik, niti negovatelj, niti je osposobljen za sprovođenje mera zaštite od požara, kada je u sobi u potkrovlju, u kojoj je boravio korisnik doma M.D. došlo do požara, zbog žara cigarete ili upaljača.

Požar je zahvatio unutrašnjost ove ustanove, u kojoj nije bilo opreme i uređaja za gašenje požara, niti lica osposobljenih za sprovođenje mera zaštite od požara.

Od posledica požara je preminulo 11 osoba.

