Evo zbog čega su stavljene lisice Aleksandru Kosu! Jedna stvar ga je odala!

Saznajemo razlog hapšenja!
Aleksandar Kos, muškarac koji živi sa liderom LDP-a Čedomirom Jovanovićem, priveden je danas u Beogradu.
Kako prenosi Blic, policija je zaustavila Kosa, a on nije prošao test na nedozvoljene supstance. Odmah nakon rezultata testa, čovek od najvećeg poverenja Čedomira Jovanovića završio je u policijskoj stanici.
Ovaj obrt dolazi nakon šokantnih priznanja samog političara koji je tvrdio da mu je Aleksandar jedini oslonac u životu. "Bez njega me ne bi bilo, on me čuva od mene samog", pisao je ranije Jovanović, a sada je njegov najbliži saradnik i prijatelj pao u ruke policije zbog ozbiljnog prekršaja.
