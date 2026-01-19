Evo zbog čega su stavljene lisice Aleksandru Kosu! Jedna stvar ga je odala!

Saznajemo razlog hapšenja!

Aleksandar Kos, muškarac koji živi sa liderom LDP-a Čedomirom Jovanovićem, priveden je danas u Beogradu.

Kako prenosi Blic, policija je zaustavila Kosa, a on nije prošao test na nedozvoljene supstance. Odmah nakon rezultata testa, čovek od najvećeg poverenja Čedomira Jovanovića završio je u policijskoj stanici.

Ovaj obrt dolazi nakon šokantnih priznanja samog političara koji je tvrdio da mu je Aleksandar jedini oslonac u životu. "Bez njega me ne bi bilo, on me čuva od mene samog", pisao je ranije Jovanović, a sada je njegov najbliži saradnik i prijatelj pao u ruke policije zbog ozbiljnog prekršaja.

pročitajte još Uhapšen Aleksandar Kos! Momak koji živi sa Čedom Jovanovićem završio iza rešetaka

Autor: Dalibor Stankov