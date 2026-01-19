AKTUELNO

Hronika

Evo zbog čega su stavljene lisice Aleksandru Kosu! Jedna stvar ga je odala!

Izvor: Pink.rs/Blic, Foto: Instagram.com/privatna arhiva ||

Saznajemo razlog hapšenja!

Aleksandar Kos, muškarac koji živi sa liderom LDP-a Čedomirom Jovanovićem, priveden je danas u Beogradu.

Kako prenosi Blic, policija je zaustavila Kosa, a on nije prošao test na nedozvoljene supstance. Odmah nakon rezultata testa, čovek od najvećeg poverenja Čedomira Jovanovića završio je u policijskoj stanici.

Ovaj obrt dolazi nakon šokantnih priznanja samog političara koji je tvrdio da mu je Aleksandar jedini oslonac u životu. "Bez njega me ne bi bilo, on me čuva od mene samog", pisao je ranije Jovanović, a sada je njegov najbliži saradnik i prijatelj pao u ruke policije zbog ozbiljnog prekršaja.

pročitajte još

Uhapšen Aleksandar Kos! Momak koji živi sa Čedom Jovanovićem završio iza rešetaka

Autor: Dalibor Stankov

#Hapšenje

#Policija

#Skandal

#aleksandar kos

#blic

#nedozvoljene supstance

#Čedomir Jovanović

POVEZANE VESTI

Politika

PINK.RS SAZNAJE! Bačulov pušten, pa opet uhapšen zbog novih krivičnih dela! Pogledajte kako su mu stavljene lisice na ruke (VIDEO)

Hronika

HAPŠENJE U KULI: Stavljene lisice na ruke muškarcu zbog sumnje da je prodavao marihuanu

Extra

Starac pokušao da u avion unese MRTVU SUPRUGU: Odala ga jedna stvar, sramno se branio

Hronika

POSLE HAPŠENJA ZBOG KORUPCIJE OGLASILO SE MINISTARSTVO ODBRANE: Lisice stavljene potpukovniku, vojnom službeniku i vlasniku firme iz Šapca!

Domaći

SAGA SE NASTAVLJA: Odloženo suđenje Ivana Marinkovića i Žane Omnie, ovo je razlog zbog čega je rešila da ga krivično goni! (VIDEO)

Zadruga

Ovo je najviše povredilo: Miona priznala koliko je propatila zbog distance sa majkom - evo zbog čega nije otišla kući! (VIDEO)