TO JE SVE BUDALAŠTINA! Oglasio se Čeda nakon hapšenja Ace Kosa: Jedna stvar se ipak NE POKLAPA!

Novi detalji skandala koji trese prestonicu!

Nakon vesti da je Aleksandar Kos priveden zbog nedozvoljenih supstanci, oglasio se i Čedomir Jovanović.

Iako lider LDP-a za medije tvrdi da je cela priča "budalaština", informacije sa terena govore drugačije. Kako saznajemo, Kos je odmah nakon hapšenja na Senjaku pozvao političara u pomoć rečima: "Pomagaj, hapse me!".

Uprkos izjavi da "sređuje ćerkicu za put" i da nije sa njim, Jovanović je ubrzo viđen u stanici na Voždovcu gde se, prema našim saznanjima, i dalje nalazi uz svog najboljeg prijatelja.

Podsetimo, Aci Kosu je određeno policijsko zadržavanje nakon što je test pokazao prisustvo nedozvoljenih supstanci u organizmu. Drama se nastavlja, a Čeda se ne odvaja od čoveka za kojeg je ranije rekao da mu je "jedini oslonac".

