TO JE SVE BUDALAŠTINA! Oglasio se Čeda nakon hapšenja Ace Kosa: Jedna stvar se ipak NE POKLAPA!

Novi detalji skandala koji trese prestonicu!

pročitajte još Uhapšen Aleksandar Kos! Momak koji živi sa Čedom Jovanovićem završio iza rešetaka

Nakon vesti da je Aleksandar Kos priveden zbog nedozvoljenih supstanci, oglasio se i Čedomir Jovanović.

Iako lider LDP-a za medije tvrdi da je cela priča "budalaština", informacije sa terena govore drugačije. Kako saznajemo, Kos je odmah nakon hapšenja na Senjaku pozvao političara u pomoć rečima: "Pomagaj, hapse me!".

Uprkos izjavi da "sređuje ćerkicu za put" i da nije sa njim, Jovanović je ubrzo viđen u stanici na Voždovcu gde se, prema našim saznanjima, i dalje nalazi uz svog najboljeg prijatelja.

Podsetimo, Aci Kosu je određeno policijsko zadržavanje nakon što je test pokazao prisustvo nedozvoljenih supstanci u organizmu. Drama se nastavlja, a Čeda se ne odvaja od čoveka za kojeg je ranije rekao da mu je "jedini oslonac".

Autor: Dalibor Stankov