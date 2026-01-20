CRNI GUSTI DIM KULJAO U BLOKU 21! Poznato šta se zapalilo na KROVU zgrade, komšije ODMAH pozvale vatrogasce

Stanare zgrade u Ulici Milentija Popovića 14 u novobeogradskom bloku 21 danas je zabrinuo gusti crni dim koji je kuljao sa vrha objekta, zbog čega su odmah pozvali vatrogasce.

Na lice mesta su, prema rečima očevidaca, za svega par minuta stigla su tri vatrogasna vozila.

Pripadnici Vatrogasno-spasilačke brigade su brzom intervencijom lokalizovali požar na Novom Beogradu i sprečili njegovo dalje širenje.

Prema nezvaničnim saznanjima, do incidenta je došlo kada se zapalio bitumen koji su majstori pokušavali da zagreju pomoću brenera tokom izvođenja radova na objektu.

Zahvaljujući brzoj intervenciji vatrogasaca nije bilo povređenih, a pričinjena ja manja materijalna šteta.

Autor: D.Bošković