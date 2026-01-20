TUGA U MUP SRBIJE: Preminuo legendarni major Zoran Stojković Piksi! Odlazak čoveka koji je stvarao Žandarmeriju – Srbija mu ovo nikada neće zaboraviti!

Ministarstvo unutrašnjih poslova i pripadnici Žandarmerije opraštaju se od jednog od svojih najuvaženijih članova. Major policije Zoran Stojković, u službi i narodu poznatiji kao Piksi, prerano nas je napustio, ostavljajući neizbrisiv trag u istoriji bezbednosti naše zemlje.

Zoran Stojković Piksi nije bio samo oficir; on je bio simbol hrabrosti, čovek koji je život posvetio otadžbini i zaštiti svakog građanina Republike Srbije.

Instruktorska legenda koja je oblikovala generacije

Kao jedan od prvih instruktora Žandarmerije, Piksi je bio taj koji je postavljao standarde. Svojim ogromnim znanjem, neprikosnovenim autoritetom i ličnim primerom, oblikovao je generacije specijalaca koji su danas stub bezbednosti naše zemlje.

– Ljudi poput Zorana ne odlaze, oni ostaju u delu koje su ostavili i u onima koje su učili – reči su kojima se kolege opraštaju od svog voljenog instruktora.

Heroj sa Kosmeta i iz Kopnene zone bezbednosti

Njegov operativni doprinos bio je nemerljiv, a ime mu je neraskidivo vezano za najteže zadatke.

Čuvar mira na Kosovu i Metohiji: Piksi je bio tamo gde je bilo najteže, braneći narod i državu.

Stub Kopnene zone bezbednosti: Njegovo prisustvo i komandovanje bili su garant stabilnosti na jugu Srbije.

Pre svih činova – Veliki čovek i otac

Iako su ga krasili činovi i brojna priznanja, oni koji su ga poznavali ističu da je pre svega bio suprug, otac i ljudska veličina. Njegova smrt je nenadoknadiv gubitak za porodicu, ali i za čitavu službu koja je ostala bez jednog od svojih najčasnijih sinova.

Počivaj u miru, instruktore Piksi. Večna slava i hvala za sve što si učinio za Srbiju!

Autor: Dalibor Stankov