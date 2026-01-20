AKTUELNO

SAZNAJEMO! TRAGEDIJA NA NOVOM BEOGRADU: Brat Nemanje Vidića izvršio samoubistvo u stanu – supruga zatekla jeziv prizor!

Srbiju je potresla vest o tragičnom odlasku Dušana Vidića (44), brata legendarnog fudbalera Nemanje Vidića. Prema najnovijim informacijama, Dušan je izvršio samoubistvo vešanjem u porodičnom stanu na Novom Beogradu.

Tragedija se dogodila u Bulevaru Mihajla Pupina, a kako saznajemo, telo bez znakova života pronašla je njegova supruga.

Istraga u toku, telo poslato na obdukciju

Na lice mesta su odmah izašle ekipe Hitne pomoći i policije, ali nesrećnom čoveku nije bilo spasa. Prema nalogu tužilaštva, telo je preneto na Institut za sudsku medicinu radi obdukcije, kako bi se utvrdile sve okolnosti ove nesreće.

Za sada nije poznato šta je Dušana, koji je u mladosti takođe trenirao fudbal i bio veoma blizak sa svojim bratom Nemanjom, navelo na ovaj tragičan korak. Motiv je i dalje pod velom tajne, a policijska istraga je u toku.

Muk u porodici Vidić

Nemanja Vidić, proslavljeni as Mančester junajteda, koji je uvek bio poznat po tome što privatnost svoje porodice čuva daleko od očiju javnosti, potpuno je slomljen ovim gubitkom i još uvek se nije oglašavao.

