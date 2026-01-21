BIZARNIJE NE MOŽE! LJUBAVNIK UMRO TOKOM SEKSA: Obdukcija šokirala lekare – metak mu ušao u telo na NESTVARAN način!

Slučaj iz unutrašnjosti Srbije koji se i posle tri decenije prepričava kao najveće čudo domaće kriminalistike! Muškarac je preminuo tokom intimnog odnosa, a tek je na stolu patologa otkrivena jeziva istina koju niko nije mogao ni da nasluti.

Sve je počelo kao tajni sastanak ljubavnika, a završilo se smrću koja je u prvi mah delovala kao infarkt. Međutim, ono što su forenzičari otkrili, graniči se sa naučnom fantastikom.

Smrt bez rane: Gde je metak?

Kada je muškarcu pozlilo, ljubavnica je u panici pozvala Hitnu pomoć. Lekari su se borili za njegov život, ali spasa nije bilo. Šok je usledio na obdukciji: masivno unutrašnje krvarenje i metak u telu! Najbizarniji detalj bio je taj što na telu nije bilo ulazne rane. Tek detaljnim pregledom utvrđeno je da je projektil u telo ušao kroz analni otvor u trenutku dok je muškarac bio u određenoj pozi tokom odnosa.

Ubica iz susednog sela: Hitac iz "vedra neba"

Policija je prvo sumnjičila ljubavnicu i njenog muža, ali su oboje imali alibi. Misterija je rešena tek kada su forenzičari shvatili da je metak uleteo kroz prozor.

Istraga je dovela do vojnog penzionera iz susednog sela, kilometrima daleko! On je priznao da je čistio pištolj i ispalio jedan metak "u vazduh".

Splet neverovatnih okolnosti: Projektil je preleteo ogromnu razdaljinu, izgubio brzinu i u slobodnom padu, pod neverovatnim uglom, uleteo kroz prozor i pogodio nesrećnog čoveka pravo u telo.

Presuda: Ubistvo iz nehata

Iako je sve delovalo kao "viša sila", vojni penzioner je osuđen za ubistvo iz nehata. Ovaj slučaj se i danas navodi u udžbenicima kao jedan od najneobičnijih spletova nesrećnih okolnosti u istoriji svetske balistike.

Autor: Dalibor Stankov