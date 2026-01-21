AKTUELNO

Hronika

Sin ubio majku u selu Restelica

Izvor: Telegraf, Foto: Tanjug AP/Dejan Simicevic ||

U selu Restelica, u opštini Dragaš, došlo je do teškog ubistva, kada je sin ubio majku, prenosi Radio Goraždevac.

O ovom slučaju rano jutros izvestilo je Osnovno tužilaštvo u Prizrenu.

Kako se navodi, sumnja se da je muškarac sa inicijalima F. B. lišio života svoju majku T. B, primenom fizičkog nasilja u njihovoj porodičnoj kući u ovom selu.

Istraga je u toku. Telo je poslato na institut za sudsku medicinu u Prištini, radi odbukcije.

Iz tužilaštva navode da je ovaj muškarac – F. B, imao mentalne poremećaje, kao i da je ranije bio uključen u tri slučaja nasilja u porodici.

„Jedan slučaj je vođen tokom 2024. godine, dok su dva slučaja vođena tokom 2021. godine. Za ove slučajeve Tužilaštvo je preduzelo odgovarajuće zakonske radnje, podiglo optužnice i donete su osuđujuće presude“, navodi se u saopštenju.

Autor: S.M.

#Kosovo i Metohija

#Majka

#Policija

#Ubistvo

#sin

POVEZANE VESTI

Hronika

UŽAS U DRAGAŠU: Sin ubio majku! Tri puta bio pred sudom zbog nasilja u porodici

Region

SIN UBIO MAJKU, PA SEBE?! Nađeno još jedno telo na području Medulina

Hronika

SIN UBIO MAJKU!? Žena pronađena u krevetu u lokvi krvi, osumnjičeni već DVA PUTA robijao zbog zlostavljanja nesrećne žene!

Hronika

Sin ubio majku, pa se predao policiji!? Detalji užasa na Voždovcu

Hronika

Jezivo nasulje u Vranju: Sin nakon rasprave pretukao, pa davio majku!

Hronika

TROSTRUKO UBISTVO U PORODIČNOJ KUĆI U ČAČKU: Policija obezbeđuje mesto zločina