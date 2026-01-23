BIZARNO! PLJAČKAŠ GROBOVA POKOJNIKU OTKINUO RUKU: Udovica otkrila jezive detalje krađe sata iz groba: Rekli su mi da je taj robijao za ubistvo

Zagorka T. iz sela kod Kladova ispričala kako je osumnjičeni J. L. (32) oskrnavio grob njenog pokojnog muža Petra T.

Muškarac J. L. (32) iz Kladova sumnjiči se da je skinuo nadgrobnu ploču s groba i iz kovčega sa ruke pokojnika ukrao sat. Taj predmet nosio je na svojoj ruci, a policija mu ga je oduzela prilikom hapšenja. Supruga opljačkanog pokojnika Zagorka T. i ispričala je da je pljačkaš prilikom morbidne krađe oskrnavio i telo njenog preminulog muža.

Neutešna udovica pokojnog Petra ispričala je da je za krađu saznala pre Aranđelovdana, a da je njen muž sahranjen pre 12 godina.

- Rekli su mi da se to dogodilo 23. novembra. Juče sam dobila sat nazad, bio je ispravan i radio je i posle 12 godina od smrti mog muža. Kada su ga ukrali, oskrnavili su mu ruku, ona je nađena pored kovčega. Isprva to nisu primetili, ali kasnije su je pronašli. Izgleda da su pomerali telo da vide da li ima još vrednih stvari - otpočinje priču vidno potresena supruga.

Kako objašnjava, pljačkaš je morao da razbije i staklo iznad nadgrobne ploče.

- Najpre je razbio staklo koje je oko groba, pa onda oskrnavio i ploču koju je pomerao tokom krađe. Ne mogu da poverujem da je neko smislio takvu pljačku. Taj sat, na kraju krajeva, nije bio nešto vredan - bio je marke „seiko“ - kaže ona.

Zagorka dodaje da je morala da snosi i troškove popravke groba.

- Morala sam sve da sredim i renoviram. Platila sam ljude da poprave grobnicu. Od tada sam stalno u bolnici, jer me je ovo jako potreslo. Došli smo posle 44 godine u rodno mesto, jer je moj muž bio bolestan. Tu je i umro, a evo šta se dogodilo - da ga opljačka meštanin iz našeg sela - priča Zagorka.

Na kraju dodaje da je osumnjičeni ranije robijao zbog ubistva.

- Taj čovek živi ovde u selu. Došao je nakon što je izašao s robije. Kažu da se sumnjiči za ubistvo i da je ovde pretukao nasmrt jednog muškarca. Ja sam tada živela u Danskoj, pa ne znam više detalja. Kada je izašao s robije, počeo je da radi i mislili smo da se promenio, ali nažalost nije - zaključuje ona.

Kako saznajemo, nesvakidašnja pljačka dogodila se u jednom selu u blizini Kladova. Meštanin sela potvrdio je takođe da je opljačkan grob Petra T.

- Bili smo na groblju i videli da je nadgrobna ploča pomerena. Ostali smo u šoku. Ne znamo kako neko može da krade od pokojnika. Očigledno je da je pljačkaš znao sa čim je Petar sahranjen - tvrdi meštanin.

Evo zašto je izabrao baš taj grob

On dodaje da je porodica godinama živela u Danskoj, što je, kako veruje, privuklo pljačkaša.

- Petar i njegova žena dugo su radili u Danskoj, tamo su otišli u penziju, a zatim se vratili u rodno selo. Pošto nemaju naslednike, pljačkaš je verovatno zato izabrao baš taj grob. Naše selo je u ovom periodu prazno jer mnogi rade u inostranstvu, pa se krađe često dešavaju - objašnjava meštanin.

Osumnjičeni J. L. uhapšen je u sredu, najpre zbog sumnje da je tokom novembra provalio u kuću šezdesetogodišnjeg muškarca koji je u inostranstvu i ukrao aparate vredne 120.000 dinara. Međutim, pronađen je i sat za koji se ispostavilo da pripada pokojniku.

Ovaj bizarni slučaj podsetio je javnost na čuvenu grupu kradljivaca grobova poznatu kao „Topalovići“. Najpoznatiji slučaj datira iz 2009. i početka 2010. godine, kada je šestorka uhapšena jer su iz grobnica uzimali zlatni nakit. Zbog rodbinskih veza prozvani su „Topalovići“. Grupa se teretila za krađu zlata sa grobalja, uzimali su lance, dukate, pa čak i zlatne zube, koje su kasnije topili kod kuće. Grupa je uhapšena jer su tokom jedne pljačke ostavili brojne tragove. Jedan od osumnjičenih tada je priznao seriju krađa:

- Na uviđaju skrnavljenja groba pronađeni su tragovi krvi, a pored i tragovi intimnih odnosa. Ti tragovi su provučeni kroz bazu podataka i došlo se do osumnjičenog - rekao je izvor.

Kako navodi, osumnjičeni je po privođenju odmah priznao krivično delo.

Pokojnoj učetiljici ukrali četiri zuba

S. Š. (43) iz Starih Banovaca i M. K. (40) iz Žablja pre šest godina osumnjičeni su da su otkopali grob učiteljice Dragice Krstić i iz vilice pokojnice ukrali četiri zlatna zuba, kao i nekoliko komada zlatnog nakita, koje su potom prodali za 400 evra. Policija u Staroj Pazovi uhapsila ih je samo dva dana nakon što su oskrnavili grob.

