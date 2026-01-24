AKTUELNO

TEŠKA KRAĐA U KRUŠEVCU: Provalili u restoran i odneli robu vrednu MILION DINARA – policija odmah pohapsila provalnike!

Izvor: Pink.rs, Foto: Pink.rs ||

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Kruševcu, efikasnim operativnim radom, rasvetlili su tešku krađu i uhapsili trojicu muškaraca zbog sumnje da su oštetili jedan lokalni ugostiteljski objekat za ogroman iznos.

Slobode su lišeni N. P. (1986), M. B. (1991) i A. B. (2003) iz Kruševca.

Oni se terete da su tokom noći, 22. januara, provalili u magacinski deo jednog restorana na teritoriji grada. Prema navodima iz policije, iz objekta su ukrali razne predmete čija se ukupna vrednost procenjuje na oko 1.000.000 dinara.

Zahvaljujući brzoj reakciji kruševačke policije, provalnici su identifikovani i locirani.

Po nalogu Osnovnog javnog tužilaštva u Kruševcu, osumnjičenima je određeno zadržavanje do 48 sati. Oni će, uz krivičnu prijavu, biti privedeni tužiocu na dalje postupanje.

Autor: Dalibor Stankov

