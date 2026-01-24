PONAVLJA SE SUĐENJE ZA UBISTVO VLASNIKA PEČENJARE: Rođak prijavio da mu se Milan ne javlja na telefon, policija u stanu zatekla horor

Sultan Gušani kome se ponavlja suđenje, uhapšen posle zločina u jednom beogradskom parku.

Dr­ža­vlja­nin Bo­sne i He­r­ce­go­vi­ne Sul­tan Gušani (30) koji se tereti da je 22. no­vem­bra 2023. godine sa još jednim muškarcem usmr­tio Novosađanina Mi­la­na Tucakova (54), naći će se ponovo na optuženickoj klupi 19. februara, saznaje „Dnevnik".

On će tada u novosadski Viši sud biti doveden iz pritvora koji mu je poslednji put produžen do 7. marta.

Prvostepenom presudom Gušani je osuđen na deset godina zatvora zbog ubistva u saizvršilaštvu, ali je Apelacioni sud u Novom Sadu doneo odluku da se ukine ta presuda Višeg suda i ovaj predmet vratio na ponovno suđenje.

Podsetimo, zločin se do­go­dio u centru Novog Sada, u pa­sa­žu Zmaj Jo­vi­ne 8, u sta­nu u ko­jem je živeo sada pokojni Tucakov, a čije je be­ži­vot­no te­lo pro­na­šla po­li­ci­ja 23. no­vem­bra 2023. godine oko 18 ča­so­va.

Negirao delo

Okrivljeni Sultan Gušani je na početku postupka, negirao krivično delo koje mu se stavlja na teret.

- Ja ne mogu da vratim život, žao mi je. Nisam ubio tog čoveka, ja sam se branio - rekao je tada Gušani.

Naime, pripadnici MUP-a su do­šli na lice mesta po po­zi­vu ro­đa­ka ubi­je­nog, ko­ji se za­bri­nuo što mu se ovaj ne ja­vlja. Nakon što su ušli u stan, za­te­kli su nesrećnog coveka ka­ko le­ži na po­du sa broj­nim po­vre­da­ma na­ne­tim oštrim pred­me­tom. Ubr­zo po­tom, ope­ra­tiv­nim ra­dom po­li­ci­je, li­si­ce su sta­vlje­ne na ru­ke dr­ža­vlja­ni­nu Bo­sne i He­r­ce­go­vi­ne, či­ji su tra­go­vi pro­nađe­ni u sta­nu. On je uhap­šen u jed­nom be­o­grad­skom pa­r­ku i od tada se nalazi iza rešetaka.

Podsetimo, Sultan Gušani je u martu prošle godine oglašen krivim što je 22. novembra 2023. godine u popodnevnim satima u stanu sada pokojnog Tucakova, u stanju kada mu je mogućnost da shvati značaj dela i upravlja svojim postupcima bila smanjena, zajedno sa NN licem, fizički napao Tucakov Milana. Zajedno su mu udarcima naneli lake telesne povrede, a noževima šest ubodnih rana koje zbirno predstavljaju teške telesne povrede usled kojih je i preminuo.

- Ovaj predmet je specifičan. Jedan počinilac je na optuženičkoj klupi, a drugi je nepoznati muškarac. Jedan okrivljeni ne spori da je upotrebio nož, a iako na nožu nije nađen njegov DNK trag, ne znači da ga nije upotrebio - kažao je prilikom izricanja prvostepene presude sudija Vladimir Pecovski i dodao da su, osim priznanja okrivljenog, tu i drugi dokazi, DNK materijal, veštačenje, izjave svedoka o tome kakav je pokojni Tucakov bio.

Sudija Pecovski je tada naglasio da je jasno da je u stanu bilo borbe što potvrđuju ispreturane stvari u stanu i povrede na okrivljenom Gušaniju, koje su, međutim, mogle nastati i na nekom drugom mestu.

Milan Tucakov, inače, bio je vlasnik pečenjare u Novom Sadu.

Autor: S.M.