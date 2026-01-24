Poznato stanje MUŠKARCA KOJI JE POSLE SVAĐE SA DEVOJKOM SAM SEBI ZARIO NOŽ U STOMAK! Sa otvorenom ranom od 10 centimetara prebačen u bolnicu

Za sada nije poznato pod kojim okolnostima je došlo do ovog incidenta u Kaluđerici, međutim, prema saznanjima, ranjavanju je prethodila oštra verbalna rasprava između D.G. i njegove devojke.

Muškarac D. G. (40) koji je preksinoć posle svađe sa devojkom, sam sebi zario nož u stomak, dovezen je odmah u ambulantu reanimacije sanitetom hitne pomoći Vinča, u pratnji lekarske ekipe, a kako Kurir saznaje, imao je povrede noža u predelu gornjeg dela stomaka i van životne opasnosti je.

- Pacijent je po prijemu bio budan i komunikativan, razgovarao je sa lekarima i medicinskim osobljem. Uprkos rani na stomaku, nije gubio svest i svi vitalni parametri su mu bili dobri - kaže izvor.

Prema dostupnim informacijama, u gornjem delu stomaka registrovana je otvorena rana dužine oko 10 centimetara, nastala usled uboda nožem.

Za sada nije poznato pod kojim okolnostima je došlo do ovog incidenta, međutim, prema saznanjima iz istrage, ranjavanju je prethodila oštra verbalna rasprava između D.G. i njegove devojke. U rastrojstvu izazvanom svađom, muškarac je dograbio kuhinjski nož i, prema sopstvenom priznanju, sam sebi naneo povredu.

Pripadnici policije odmah su obavili razgovor sa devojkom koja je bila prisutna u kući u trenutku incidenta.

- Ona je potvrdila policiji da su se žučno svađali, nakon čega je D.G. uzeo sečivo i zario ga sebi u stomak. Nakon što su lekari u Urgentnom centru sanirali ranu, D.G. je otpušten na kućno lečenje - kaže sagovornik.

Autor: S.M.