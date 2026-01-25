Ovo je muškarac kojem je cimer SMRSKAO GLAVU SEKIROM: Odin godinama bio u zatvoru zbog ubistva devojke, kada je nestao tražila ga samo majka

Boban Kerić (46) koji je sredinom novembra prošle godine ubijen u kući u Požarevcu, početkom dvehiljaditih godina zadavio je devojku i odslužio kaznu za taj zločin Boban Kerić zvani Odin (46) koji je ubijen u Požarevcu polovinom novembra prošle godine, početkom dvehiljaditih bez razloga je ubio devojku i za taj slučaj odslužio kaznu, otkriva Kurir.

Da podsetimo, za Kerićevo ubistvo osumnjičeni su njegovi cimeri Ž.N. (36) i G.S. (42). Oni se sumnjiče da su ga ubili sekirom, a potom pobegli. Telo ubijenog pronađeno je posle nekoliko dana, a zbog zločina je prvo uhapšen G.S. Posle nekoliko dana potrage lisice na ruke stavljene su i Ž.N.

- Kerić je početkom dvehiljaditih često viđan u društvu jedne Požarevljanke. Da li su se zabavljali ili je on samo bio zaljubljen u nju nije poznato, ali je bilo evidentno da se stalno mota oko te devojke i ne da joj mira. Posle nekoliko meseci takvog ponašanja ona je pronađena mrtva - priča izvor Kurira:

Odslužio kaznu

- Ispostavilo se da ju je neko zadavio, a vrlo brzo se saznalo i ko. Kerić je uhapšen i osuđen zbog jezivog zločina. Posle višegodišnje robije pojavio se ponovo u Požarevcu, viđan je u sumnjivom društvu i živeo je na margini - navodi sagovornik.

Komšije ubijene devojke potvrdile su ovu priču.

- Sećamo se da je veče pre ubistva uznemiravao, tražio da pričaju. Ostatak događaja nam je kao u magli, uglavnom, svega smo se prisetili kada smo pročitali vest da je ubijen. A ubijen je bez razloga, isto kao što je i nju ubio bez ikakvog razloga - kratko su rekli.

Majka prijavila nestanak

Izvor Kurira objašnjava da je nestanak Kerića prijavila njegova majka.

- On je, uprkos problematičnom životu, bio jako blizak sa svojom majkom i čuli su se skoro svakodnevno. Međutim, kako joj se nekoliko dana nije javljao na telefon, ona je otišla u požarevačku policiju i prijavila njegov nestanak - kaže sagovornik.

Kako potom objašnjava, policija je ušla u kuću u kojoj je stanovao i zatekla pravi horor. Kerić je ležao mrtav, smrskane glave u svom krevetu, a krvi je bilo svuda po zidovima.

- Priča se da su se kobne noći napili i posvađali. Niko ne priča koji je razlog njihovog sukoba, ali mora da je neka glupost. Ž. N. je navodno, dograbio sekiru koja je stajala u šupi i jurio ga po kući, u koju ga je ubijeni inače, nekoliko meseci ranije primio u goste. Ž. N. je nekoliko dana pre zločina počeo da dovodi u kuću tog svog prijatelja, moguće da se Kerić nervirao oko toga - objašnjava izvor i dodaje:

- Udario ga je u glavu sekirom i krv je počela da šiklja na sve strane! Krevet je bio krvav... Krv je bila i po zidovima. Kao neki horor film!

Nakon što je ubijen, cela kuća je preturena i uništena, navodi naš sagovornik i dodaje da sumnja da su osumnjičeni hteli da uzmu novac ili neke druge vrednosti.

Priznao zločin

Da podsetimo, Kerićevo telo pronađeno je nekoliko dana posle smrti i to nakon što je prijavljen njegov nestanak.

- Osumnjičeni su najpre zanemeli u Višem javnom tužilaštvu u Požarevcu, a kada su, posle mesec dana prispela određena veštačenja koja su nedvosmisleno dovela Ž.N. u vezu sa ubistvom cimera, oni su odlučili da progovore - rekao je ranije izvor Kurira :

- Ž. N. je ispričao da se on posvađao sa cimerom sa kojim je pio alkohol, te da ga je žrtva zapravo prva napala. U tom koškanju dohvatio je sekiru i navodno ga udario u glavu - priča naš sagovornik i dodaje da je G.S. negirao da je učestvovao u zločinu.

Više javno tužilaštvo u Požarevcu nastavlja istragu ovog zločina i u narednom periodu će na osnovu materijalnih dokaza i izjava svedoka proveriti iskaze osumnjičenih.

-Utvrđeno je da su Kerić i Ž.N. dva meseca bili cimeri, a navodno tokom tog perioda nisu imali nesuglasice - dodao je izvor.

Majka na mestu zločina Komšije ubijenog Bobana Kerića kažu da su dan pred doček Nove godine videli njegovu majku sa rođacima u kući u kojoj je dogodio zločin. -Kukala je na sav glas. Izašla je ispred i vikala: Bestidnici jedni, krvnici! Moje suze će vas stići prokletnici! Šta ste mu ovo uradili - tako je zapomagala.

Gledao zločin i nije prijavio? Telo Bobana Kerića pronađeno je smrskane glave u spavaćoj sobi. - Da je Ž.N. umešan u svirepi zločin otkriveno je zahvaljujući brojnim tragovima koje su istražitelji pronašli u kući strave. Kuća je bila umazana krvlju, utvrđeno je da je muškarac ubijen nekoliko dana ranije udarcima sekirom u glavu... Pronađeni su i brojni DNK tragovi koji su poslati na analizu - kaže naš izvor i dodaje da je policija najpre došla do očevica zločina, osumnjičenog G. S. - Sumnja se da je on prisustvovao nemilom događaju, ali ga nije prijavio policiji, niti je učinio bilo šta da ga spreči, a onda je odlučio da pobegne i ćuti. Na taj način je pokušao da sa dirketnim izvršiocem prikrije zločin - rekao je izvor Kurira nakon hapšenja.

Autor: Marija Radić