HAOS NA SUĐENJU VRAČARCIMA: Strahinja Savić prvi put u Specijali, okrivljeni se sukobili sa sudijom

Strahinja Savić, okrivljen da je pripadnik organizovane kriminalne grupe Vračarci, koji je u decembru izručen u Srbiju, danas je prvi put doveden u Specijalni sud, a njegovo pojavljivanje izazvalo je haos u sudnici!

Zbog Savićevog dolaska napravljen je potpun premeštaj u boksu za okrivljene. Svi koji se brane sa slobode premešteni su u sudnicu, kako bi na klupi sa leve strane boksa za optužene mogao da sedi samo Savić, dok je ispred njega bilo tek nekoliko okrivljenih, s obzirom na to da je u drugoj optužnici protiv Vračaraca navedeno da su pripadnici grupe pokušali da ga ubiju tako što su mu stavili cijanid u pečenje dok je bio u pritvoru u Crnoj Gori, a hranu dali njegovoj sestri da mu odnese.

Kako je sudija navela, Strahinja Savić je prvostepeno osuđen na četiri godine u Crnoj Gori za kriminalno udruživanje, ali da je ranije takođe osuđivan u Lazarevcu zbog krivičnog dela iz oblasti saobraćaja, a u Kraljevu za nasilničko ponašanje. Izrečena mu je kazna od četiri meseca kućnog zatvora koju nije izdržao jer je bio u pritvoru u Crnoj Gori.

Strahinja Savić je u okviru vračarske grupe okrivljen za udruživanje radi vršenja krivičnih dela i krivično delo u ubistvo u pomaganju.

- Ne priznajem izvršenje krivičnih dela koja mi se stavljaju na teret, ostajem pri iskazu koji sam dao u Crnoj Gori. Napominjem da nisam imao "Skaj" telefon. Ne poznajem nikog od okrivljenih i ne želim više ništa da dodam. Odgovaraću samo na pitanja svog branioca - rekao je Strahunja Savić, što je izazvalo opštu pometnju u boksu za okrivljene.

Na konstataciju jednog od branilaca da traži da Strahinja Savić, ukoliko ne želi da se izjasni kao okrivljeni, bude saslušan kao oštećeni, sudija je rekla da Savić u postupku ne može da ima dvojni status i da je on okrivljeni.

Okrivljeni Danilo Tešić i Bojan Šotra, koji su želeli da postavljaju pitanja Saviću, burno su reagovali vikom i mahanjem rukama, zbog čega su dobili opomenu od strane suda i rečeno im je da, ukoliko nastave sa takvim ponašanjem, će im biti izrečena novčana kazna, na šta je Tešić uzvikivao: "Može!"

- Nemojte to sebi da radite, treba da budete u sudnici i da postavljate pitanja ako osoba želi da odgovara - rekla je sudija.

Ona je potom istakla da tužilaštvo tvrdi da je Strahinja Savić na "Skaj" aplikaciji imao nadimak VR46, kao i da je slao svoju fotografiju i fotografiju svoje lične karte. Na prikazanoj fotografiji nalazi se muškarac znatno krupniji nego što je Savić trenutno, a na ličnoj karti vide se svi njegovi lični podaci, dok je preko fotografije odsjaj svetla.

- Ja bih Vas pitala koliko ste kilograma imali 2021. godina, ali hoćemo da utvrdimo na drugi način, iz pritvorskih spisa - rekla je sudija.

U sudu je takođe puštena audio poruka koju je navodno poslao Savić, kako bi se čuli da li glas odgovara njegovom.

Advokati su danas u sudnici imali primedbe da je Strahinja Savić poučen samo pravima okrivljenog, ali ne i oštećenog, kao i da nije pitan da li se pridružuje krivičnom gonjenju okrivljenih, dok je sudija ponovila da ne može da ima dvojni status.

- Ja ovog momenta tražim Vaše izuzeće, diskriminatorno vodite postupak, ućutkujete odbranu, zastrašujete okrivljene i štitite tužilaštvo. Ja sam odgovarao na sva pitanja, ne znam u čemu je problem da se na pola sata ispita Strahunja Savić. Ja ovo čekam tri godine, posete, ručkovi, troškovi, za nepostojeće krivično delo - rekao je okrivljeni Danilo Tešić povišenim tonom, a njegov zahtev za izuzeće odmah je odbijen.

Okrivljeni Ognjen Drašković tražio je da se postupak po optužnici Vračarci 2 razdvoji jer je sudija rekla da Strahinja Savić nije oštećeni i dodao da treba sve okrivljene za pokušaj ubistva Savića da puste iz pritvora "jer delo ne postoji". On je dodao da Strahinja Savić u boksu za okrivljene govori da želi da odgovara na pitanja okrivljenih.

Okrivljeni Bojan Šotra sebe je nazvao "okrivljenim i obespravljenim" rekao je da želi da se odmah obustavi postupak protiv okrivljenih jer ako Strahinja Savić nije oštećen, slučaj ne postoji. Dodao je da se postupak vodi pristrasno i da je sve okrenuto protiv okrivljenih.

Okrivljeni Strahinja Savić izašao je pred sudsku govornicu i rekao da će da odgovara na pitanja okrivljenih, ali je u tom momentu okrivljeni Danilo Tešić rekao da mu se povraća, da ga boli glava i da nije dobro, zbog čega mu je ukazana lekarska pomoć i određena je pauza.

Nakon pauze Strahinja Savić će odgovarati na pitanja okrivljenuh, a dopunsko svedočenje će dati Samir Divljanović.

