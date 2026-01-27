'3 DEVOJKE SU ŽIVELE U STANU, ŠTA LI SE DEŠAVALO...' Komšinica nastradale Crnogorke na Paliluli otkrila nove detalje misteriozne smrti: Videla sam je...

Stanare jedne zgrade na uglu Cvijićeve i Ulice Draže Pavlovića, u centru Beograda, sinoć je potresla tragedija. Mlada devojka, podsetimo, pod još uvek nerazjašnjenim okolnostima, pala je sa četvrtog sprata zgrade i stradala na licu mesta.

Prema rečima komšija, u stanu na četvrtom spratu živele su tri mlade žene, podstanarke, koje su se, kako navode, nedavno doselile. Stanari ističu da su devojke viđali u zgradi i okolini, ali da ništa nije ukazivalo na to da bi moglo da dođe do tragedije.

- U šoku smo svi. To su mlade devojke, viđala sam ih često, javljale su se, delovale normalno, pristojno. Nikad nismo čuli galamu ili probleme. Šta li se dešavalo u stanu, pitam se? - kaže jedna komšinica iz zgrade.

Prema njenim rečima, u trenutku tragedije čula je vrisku, a zatim je, pogledavši kroz prozor, videla telo ispred ulaza.

- Čula sam vrisak, onako, jeziv. Instinktivno sam prišla prozoru i tada sam videla da neko leži na pločniku u lokvi krvi.Prizor je bio jeziv. Odmah sam se sklonila, ruke su mi se tresle, devojci nije bilo spasa. Ne znam šta se dogodilo i kako je ona ispala kroz prozor, to znaju samo oni koji su u tom trenutku bili sa njom - navodi potresena komšinica.

Ubrzo su na lice mesta stigle ekipe Hitne pomoći i policije, ali su lekari mogli samo da konstatuju smrt. Policija je obavila uviđaj, a stan na četvrtom spratu bio je predmet detaljne provere.

Stanari zgrade kažu da ih je tragedija duboko potresla.

- Ovo je mirna zgrada, porodična. Ljudi su u šoku, niko ne zna šta da kaže. Strašno je da se ovako nešto desi, pogotovo kad su u pitanju mladi ljudi - kaže jedan od stanara.

Radnici obližnje prodavnice takođe su za Kurir potvrdili da su čuli vrisku, odmah su izašli iz objekta i ugledali užasan prizor.

- Koleginice su istrčale napolje, bilo je ljudi na ulici, devojka je pala naočigled mnogih prolaznika, to je trauma za sve koji su bili prisutni i one su u šoku i van sebe, leš je ležao nekoliko metara od ulaza u prodavnicu - kaže naš sagovornik.

Istraga je u toku, a nadležni organi utvrđuju sve okolnosti pod kojima je došlo do ove tragedije. Za sada nema zvaničnih informacija koje bi ukazale na uzrok pada.

Autor: D.Bošković