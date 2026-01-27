POKUŠAJ UBISTVA U BEČEJU: Ubo u vrat muškarca posle svađe u kafani

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Bečeju uhapsili su M. N. (35) iz Temerina, zbog postojanja osnova sumnje da je učinio krivično delo ubistvo u pokušaju, saopštila je Policijska uprava Novi Sad.

Kako se sumnja, on je 25. januara, u ugostiteljskom objektu u Bečeju, oštrim predmetom zadao ubodnu ranu u predelu vrata tridesetosmogodišnjem meštaninu i naneo mu povrede.

M. N. je određeno zadržavanje do 48 sati i on je, uz krivičnu prijavu, priveden Višem javnom tužiocu u Zrenjaninu. Posle saslušanja osumnjičenom je određen pritvor u trajanju do 30 dana.

Autor: S.M.