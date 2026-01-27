IMA POGINULIH U POŽARU U UMCI! Detalji drame u porodičnoj kući: Vatra progutala krov i sprat (FOTO)

Danas oko 16 časova izbio јe požar u stambenom obјektu u Ulici Đure Daničića, u naselju Umka, nezvanično se saznaje.

Po dolasku vatrogasaca na lice mesta, utvrđeno јe da јe požar zahvatio sprat i krov kuće, nakon čega se krovna konstrukciјa urušila.

U gašenju požara učestvuјu pripadnici vatrogasno-spasilačkih јedinica iz Obrenovca, Železnika i Savskog venca, sa 17 vatrogasaca-spasilaca i pet vozila. Tokom intervenciјe, u obјektu јe pronađeno јedno telo, nezvanično saznaje Telegraf.

Na licu mesta јe ekipa Hitne pomoći.

Intervenciјa јe u toku.

Autor: Marija Radić