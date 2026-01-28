AKTUELNO

MUP razotkrio monstruoznu obmanu: Vest koja je uznemirila Srbiju

Ministarstvo unutrašnjih poslova demantovalo je uznemirujuće navode koji su se masovno širili društvenim mrežama, prema kojima su u selu Rakovica migranti navodno silovali i ubili devojku.

Detaljnim proverama policije utvrđeno je da se na teritoriji opštine Voždovac u tom periodu nije dogodio nijedan incident koji bi odgovarao opisima iz viralnih objava.

- Utvrđeno je da su navedene objave na društvenim mrežama načinjene sa jasnim ciljem izazivanja uznemirenja i straha kod građana - saopštio je MUP.

Policijski službenici odmah su reagovali i pribavili snimke sa sigurnosnih kamera iz sela Rakovica, kao i sporni video-materijal koji je kružio društvenim mrežama. O slučaju je obavešteno Više javno tužilaštvo u Beogradu, odnosno odeljenje za visokotehnološki kriminal.

Istraga je sada usmerena na identifikaciju osoba koje su kreirale i plasirale lažne informacije. Kako je najavljeno, tužilaštvu će biti dostavljen detaljan izveštaj, a autori lažnih vesti mogli bi se suočiti sa ozbiljnim zakonskim posledicama zbog širenja panike i dezinformacija.

