POGLEDAJTE KAKO JE UHAPŠEN OSUMNJIČENI ZA UBISTVO TADIJE PANTIĆA: Lisice mu stavljene u krevetu (FOTO+VIDEO)

Iz Ministarstva unutrašnjih poslova saopštili su da je rasvetljeno ubistvo iz novembra prošle godine.

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Beogradu, Trećeg odeljenja UKP, u saradnji sa Višim javnim tužilaštvom u Beogradu, intenzivnim radom rasvetlili su teško ubistvo koje se 22. novembra prošle godine, oko 11.40 časova, dogodilo u Bulevaru Arsenija Čarnojevića na Novom Beogradu i uhapsili P. F. (19), zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio ovo krivično delo, saopšteno je iz MUP.

- Sumnja se da je on iz vatrenog oružja ispalio više hitaca u dvadesettrogodišnjeg muškarca, koji je od zadobijenih povreda preminuo na licu mesta. Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 časova i on će, uz krivičnu prijavu, biti sproveden nadležnom tužilaštvu. U toku su i pretresi na više lokacija u Beogradu - navodi se u saopštenju.

Kako se može videti na snimku sa hapšenja, koji je objavio MUP, osumnjičenom su lisice na ruke stavljene u stanu, u krevetu.

Kako smo već pisali današnjim hapšenjem rasvetljeno je ubistvo Tadije Pantića (23), vođe navijača iz Zemuna.

- U njega je pucano sa skutera. Ubica je bio suvozač, dok je dvotočkašem upravljao, za sada, nepoznati muškarac - podsetio je.

Inače, Tadija Pantić je u toku prošle godine tri puta bio na meti.

Dva puta je uspeo da izbegne smrt, ali je u novembru likvidiran u mafijaškoj sačekuši. Kako se sumnja, iza njegovog ubistva stoji jedna kriminalna grupa.

- Operativni podaci ukazivali su na to da je Pantić bio na metu vračarskog klana - podseća sagovornik.

