ČUDNO MI KAD VIDIM ŽIVOG ČOVEKA: Monstruozne prepisane poruke Miljkovića i Belivuka odjeknule u sudnici uz fotografije zločina

U Specijalnom sudu u Beogradu danas je nastavljeno suđenje kriminalnoj grupi Veljka Belivuka i Marka Miljkovića, a atmosfera u sudnici dostigla je tačku usijanja nakon prikazivanja više od 20 fotografija na kojima su, prema tvrdnjama tužilaštva, dokumentovani poslednji trenuci i zversko ubistvo Gorana Veličkovića Goksija.

„Meksiko usred Beograda“

Prikazane fotografije su, prema svedočenjima i dokazima, služile kao sredstvo zastrašivanja konkurencije. Uz slike unakaženog tela, pročitane su i presretnute poruke sa aplikacije „Sky“ koje su optuženi razmenjivali:

„Vidi lutko, Meksiko usred Beograda“ – napisao je Belivuk nepoznatoj osobi 3. avgusta 2020. uz fotografiju žrtve.

„Brate, iskreno, najčvršći kog smo odrali do sada“ – odgovorio je Marko Miljković istog dana.

U jezivoj prepisci koja je usledila nakon zločina u Ritopeku, Miljković je slao poruke poput: „Moram na put malo da odmorim, samo s leševima blejim“ i „Čudno mi kad vidim živog čoveka“.

Svedok saradnik potvrdio autentičnost

Na fotografijama iz „skrivene prostorije“ vide se isečeni delovi tela, sekire, najloni, ali i poruka „Korać pi..a“ ispisana krvlju na leđima žrtve. Svedok saradnik Srđan Lalić, koji je prepoznao sebe na jednoj od fotografija pored Belivuka i tada još uvek živog Veličkovića, potvrdio je pred sudom: – Slike su autentične, prisustvovao sam svemu. Miljkovićeva ideja je bila da se prave ove slike kako bi zastrašivao druge grupe.

Odbrana tvrdi: „Sve je fotošop“

Nakon što su slike prikazane, Veljko Belivuk i Marko Miljković izašli su za govornicu i odbacili sve dokaze. – Ja Veličkovića znam, ovo na slikama nije on. Sve je fotošopirano, a dokazi su montirani – izjavio je Belivuk.

Suđenje se nastavlja u petak, kada se očekuje dalje izvođenje dokaza i ispitivanje svedoka.

Autor: Dalibor Stankov

