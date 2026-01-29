AKTUELNO

Hronika

KRVAVI NAPAD ISPRED TRŽNOG CENTRA UŠĆE: Mladić unakažen, sve prekriveno krvlju - Posetioci gledaju i plaču

Izvor: Pink.rs/Informer, Foto: Ilustracija: Tanjug/Andrija Vukelić, Tanjug/Tara Radovanović ||

Mlađi muškarac teško je pretučen večeras oko 20 časova nakon fizičkog obračuna ispred ulaza u Tržni centar Ušće.

Prema prvim informacijama, mladića je napao drugi mladić koji ga je, kako se nezvanično saznaje, prethodno pratio i pretio mu.

Nakon napada, povređeni mladić je sa vidljivim povredama lica uspeo da utrči u unutrašnjost tržnog centra, gde su ga odmah zbrinuli radnici obezbeđenja.

Svedoci navode da su prostor ispred glavnog ulaza, kao i deo prizemlja tržnog centra, bili isprskani krvlju, što je uznemirilo brojne posetioce. Oko povređenog mladića okupilo se nekoliko devojaka koje su bile u vidno potresenom stanju i plakale.

Zasad nema zvaničnih informacija o stepenu povreda, niti da li je napadač priveden. Policija je obaveštena o incidentu, a istraga je u toku.

Autor: Iva Besarabić

#Hitna pomoć

#Napad

#Policija

#Ušće

#tuča

POVEZANE VESTI

Hronika

TEŽAK UDES KOD KOD TRŽNOG CENTRA U BEOGRADU: Motociklista usmrtio ženu određeno zadržavanje! Evo na šta se sumnja

Hronika

EVAKUISAN TRŽNI CENTAR U NOVOM SADU: Svi posetioci su morali da izađu

Hronika

Napad u Novom Pazaru: Mladić izboden nasred ulice

Društvo

DAN POSLE STRAŠNOG POŽARA U BLOKU 70 - Od Kineskog tržnog centra ostalo samo ZGARIŠTE! (FOTO)

Hronika

UGAŠEN POŽAR U TC UŠĆE: Posetioci evakuisani, poznato i šta je gorelo (VIDEO)

Hronika

Krvava makljaža u restoranu u Zemunu: Pijani gost muškarcu ODGRIZAO UVO