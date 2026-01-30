'JEDNO PITANJE ME PROGANJA 150 DANA' Oglasila se majka brutalno ubijenog Vukašina Stankovića ispred kladionce na Vračaru!

U Odeljenju za maloletnike Višeg suda u Beogradu u decembru počelo suđenje dvojici osumnjičenih koji su učestvovali u tuči u kojoj je ubijena žrtva.

Mladić Vukašin Stanković (23) brutalno je ubijen pre pet meseci ispred kladionice na Vračaru, a dok policija i dalje traga za prvoosumnjičenim Đorđem Makićem (19), ožalošćena majka žrtve kaže da i dalje čeka pravdu!

"Ubica da se pronađe..."

- Tragam i dalje za odgovorom zašto mi je neko ubio sina jedinca Vukašina! Neko je bez ikakvog razloga odlučio da mu oduzme život i to na izuzetno svirep način. Ovo pitanje me proganja 150 dana, a očekujem da će nadležni organi što pre pronaći osumnjičenog i da će se ubica uhapsiti. Smatram da ubica mora da odgovara za teško krivično delo koje je počinio, jer to dugujem sinu - kaže Ana Jović, majka Vukašina, za Kurir.

U noći između 30. i 31. avgusta prošle godine u Kursulinoj ulici u Beogradu, došlo je do krvavog sukoba u kome je Vukašin Stanković podlegao povredama, dok je njegov prijatelj M. R. (23) zadobio teške telesne povrede. Istragom je utvrđeno da su četvorica mladića, od kojih dvojica maloletnika, učestvovala u tuči koja je eskalirala u ubistvo. Trojica napadača su lišena slobode, dok je za prvoosumnjičenim Đorđem Makićem raspisana poternica zbog zločina.

Svirepo

- U Odeljenju za maloletnike Višeg suda u Beogradu u decembru počelo je suđenje dvojici osumnjičenih, starih 17 godina koji se terete da su učestvovali u napadu u kom je ubijen Stanković, a njegov prijatelj teško povređen. Suđenje maloletnicima je, inače, zatvoreno za javnost zbog Zakona o zaštiti o maloletnika.

Inače, da podsetimo, u policijskom saopštenju nakon zločina naveli su da da u zajedničkoj saradnji sa UKP, Odeljenjem za suzbijanje krvnih, seksualnih, saobraćajnih delikata i trgovinu ljudima, i u saradnji sa Višim javnim tužilaštvom u Beogradu tragaju za osumnjičenim počiniocem Đorđem Makićem, koji se sumnjiči, da je kobne večeri sa još trojicom muškaraca, koji su prethodno uhapšeni i nalaze se u pritvoru, učestvovao u tuči u Kursulinoj ulici u Beogradu.

- Sumnjiči se da je učestvovao u tuči u Kursulinoj ulici, ispred jedne kladionice, kada su oštrim predmetom naneli povrede dvojici mladića od kojih je jedan smrtno stradao, dok je drugi zadobio teške telesne povrede opasne po život. Podsećamo, da su prethodno uhapšeni A. K. (18) i dvojica sedamnaestogodišnjaka zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivična dela teško ubistvo i teško ubistvo u pokušaju - navodi se između ostalog u saopštenju MUP-a.

Istragu povodom ubistva vodi Više javno tužilaštvo u Beogradu. Istražiteljima su u identifikaciji napadača pomogli i snimci sa nadzorne kamere iz kladinonice i ispred lokala. Inače, kako se moglo pročitati u medijima nakon ubistva, Vukašin Stanković je zadobio čak 19 uboda nožem.

