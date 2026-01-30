Rasadnik "Florakom" koji je kako se sumnja služio kao paravan ocu R.S. (68) i sinu N.S. (40) koji su uhapšeni tokom rekordne zaplene droge u Srbiji u 2024. godini imao je profit od 107.605.000 dinara, navodi se na sajtu CompanyWall u opisu ove firme.
Primarna delatnost upisana u sistem je gajenje sadnog materijala, međutim, sudeći po akciji policije i Javnog tužilaštva za organizovani kriminal, to je samo bio posao za javnost, jer upravo na adresi vlasnika ovog rasadnika pronađeno je čak 5 tona marihuane.
Ogromna količina droge pronađena je na porodičnom imanju u selu nadomak Kruševca.
Ova organizovana kriminalna grupa opojnu drogu marihuanu skladištila je u prostorijama privrednog društva "Florakom" d.o.o., odakle je dalje distribuirana na teritoriji grada Beograda radi prodaje, navelo je Tužilaštvo za organizovani kriminal.
Osnovna delatnost firme "Rasadnik Florakom" - Gajenje sadnog materijala - navodi se u opisu firme na sajtu "privrednimenik".
Rekordna zaplena droge u Kruševcu
"Otkup kornišona i proizvodnja sadnica - sadnice dunja, sadnice krušaka, sadnice jabuka, sadnice lešnika, sadnice oraha, lozni kalemovi, ruže.." - sve ovo se navodno proizvodilo na imanju R.S i N.S, međutim, iza paravana - 5 tona marihuane.
Pet tona marihuane spakovano u kartonske kutije
Umesto voća i povrća, u kutije su popakovali drogu, čiji je deo bio namenjen srpskom tržištu, dok je jedan deo bio namenjen tržištu EU.
Kako se navodi na sajtu CompanyWall, ova firma se svrstava u kategoriju malo preduzeće prema kriterijumima definisanim Zakonom o računovodstvu Republike Srbije.
- U 2024. godini kompanija je ostvarila ukupne prihode u iznosu od 107.605.000,00 dinara. Neto rezultat je bio 3.567.000,00 neto dobitka. Kompanija zapošljava ukupno 2 radnika, dok prosečna bruto zarada po zaposlenom iznosi 102.083,33 mesečno. Operativna efikasnost, mereno EBITDA, iznosila je 9.301.000,00 u 2024 - navodi se.
Ivica Dačić na mestu rekordne zaplene droge kod Kruševca
To znači, da firma ima u 2024. godini ukupan prihod 107,6 miliona dinara.
Nakon što su plaćeni svi troškovi i porezi, firmi je ostala čista dobit od oko 3,6 miliona. Plata im u proseku 102.000 dinara mesečno po osobi.
*EBITDA se odnosi na novac koji ostaje kada se odbiju sve kamati, porez... - te im ostaje 9,3 miliona.
Ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić je, nakon što je stigao na mesto zaplene, istakao da je reč o najvećoj zapleni droge do sada u Srbiji.
Takođe je istakao da su on i direktor policije Dragan Vasiljević došli da čestitaju Upravi kriminalističke policije na izvrsnoj akciji.
Rekordna zaplena u istoriji srpske policije
Podsetimo, ova akcija se smatra najvećom zaplenom droge u istoriji srpske policije, prethodna najveća zaplena iznosila je 1.960 kilograma, dok je tokom cele prošle godine zaplenjeno ukupno 6,1 tona narkotika.
Autor: D.Bošković