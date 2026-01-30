ŠOK SAZNANJE! Pradeda dečaka ubice ubio Zvicerovu porodicu?! OVO SU DETALJI SUĐENJA

Otac dečaka ubice je i juče negirao navode optužnice Višeg javnog tužilaštva u Beogradu koja ga tereti za teško delo protiv opšte sigurnosti i zlostavljanje i zanemarivanje deteta, tvrdeći da on nije kriv i da ima "dve teorije" o tome ko je njegovog sina naveo da postane najmlađi masovni ubica u Srbiji.

On je,podsetimo, odbio da odgovara na pitanja tužilaca i zastupnika porodica ubijene dece u "Ribnikara", ali je pristao da odgovori na pitanja koja za njega ima sudsko veće.

Prema nezvaničnim informacijama, jedno od pitanja sudije bilo je da li mu je poznat događaj između njegovog dede i porodice Zvicer u Crnoj Gori.

- Moj deda je odlikovan, a ja kao mali sam stalno sa ocem išao u Crnu Goru, da je postojala opasnost po nas nikada me ne bi vodio - odgovorio je, prema rečima izvora, otac dečaka ubice, aludirajući da je njegov deda heroj i da nije postojala opasnost od krvne osvete.

Deda je, navodno, u noći između 24. i 25. aprila 1923. u selu Rokoči predvodio je odred koji je surovo mučio i na kraju spalio kuću u kojoj su bili žena, majka, sestra, brat i troje maloletne dece Petra Zvicera.

- Jasno je da sudija nije bez razloga postavio pitanje o zločinu koji je, kako se sumnja, njegov deda počinio pre više od sto godina. Naime, s obzirom na to da je njegov deda, odnosno pradeda maloletnog ubice i sam kako se sumnja ali nikada nije razrešeno do kraja, ubio sedmoro ljudi, moguće je da je trinaestogodišnjak imao "ubilački gen", ali da roditelji nisu videli signale niti potražili stručnu pomoć - kaže izvor.

Prema njegovim rečima, odgovor u kom otac dečaka ubice kaže da je "njegov deda odlikovan" sličan je odgovorima koje daje kada govori o zločinu koji je počinio njegov sin, ističući da su oni "ugledna porodica".

- Iznoseći svoju odbranu, okrivljeni je, odgovarajući na pitanja "šta misli, zašto se desio masakr u "Ribnikaru"", rekao "da ima dve teorije o tome".

Prva je, kako je rekao, da je njegovog tada dvanaestogodišnjeg sina, neko instruisao preko interneta. Tačnije, obrazložio je "da misli da je neko njegovog sina preko interneta nagovorio da počini masakr."

Druga njegova teorija jeste da je dečaku ubici neko iz okoline "dao ideju" - kaže izvor i podseća da ovo nije prvi put da okrivljeni pokušava da krivca pronađe u svima osim u sebi i svojoj supruzi, koja je takođe optužena u ovom postupku.

Sagovornik podseća da je i njihov maloletni sin, koji je počinio jezivi masakr tokom jednog iskaza rekao da je psihopata i da ga je upravo otac nazivao psihopatom.

U sudnici je juče otac ubice prvi put izjavio da je njegov sin kao privezak na ključevima nosio pištolj, ali i da ga je u streljanu vodio "da bi se zbližili".

Inače, i majka dečaka ubice juče je negirala navode optužnice, tvrdeći da su ona i njen suprug bili dobri roditelji i da nisu videli "znake", kao i da se nije puno interesovala za to što njen muž tada trinaestogodišnje dete vodi u streljanu i uči ga da puca.

Podsetimo, prema nezvaničnim informacijama, tužilaštvo je juče na početku ponovljenog suđenja predložilo da se kao dokaz izvede prepiska preko aplikacije Vats ap između majke i njenog sina, a koja do sada nije izvođena kao dokaz, ali i da se pregledaju snimci zločina.

Prema nezvaničnim informacijama, otac je juče u sudnici izjavio i da snimke zločina koji je potresao celu Srbiju nije gledao, ali da je bio "primoran i nateran da gleda slike sa lica mesta".

Inače, otac dečaka ranije je, podsetimo, glavnog tužioca Višeg javnog tužilaštva u Beogradu Nenada Stefanovića optuživao da mu je u prostorijama Centralnog zatvora pokazao slike škole i rekao da treba da "vidi šta je počinilo njegovo dete".

