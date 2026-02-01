'NE POSTOJI ŠANSA DA SE OSUMNJIČENI ZA UBISTVO NAŠE DANKE NAĐU NA SLOBODI' Oglasio otac devojčice

Dok se već mesecima čeka odluka o sudbini optužnice u slučaju male Danke Ilić iz Bora, porodica devojčice i dalje živi u neizvesnosti.

Nakon što su pristigli svi nalazi rađene rekonstrukcije slučaja, oglasio se Miloš Ilić, otac devojčice, koji za Kurir kaže da su on i supruga zatečeni razvojem događaja i činjenicom da ih, kako tvrdi, već dugo niko ne obaveštava o toku postupka.

Prema njegovim rečima, porodica se i dalje nada da će optužnica biti podignuta i da će odgovorni biti procesuirani.

- Moja supruga i ja se nadamo da će optužnica biti podigunuta i da će sve biti kako treba što se toga tiče. Znam da su pristigli svi nalazi rekonstrukcije koja je rađena u Banjskom Polju i sada čekamo samo odluku suda - rekao je Miloš za Kurir i dodao:

- Moje mišljenje je da ne postoji šansa da se osumnjičeni nađu na slobodi, ali videćemo šta će biti, za sada nas niko ništa ne obaveštava - zaključio je Dankin otac.

Nije bilo dovoljno dokaza

Podsetimo, Apelacioni sud u Nišu ukinuo je rešenje Višeg suda u Zaječaru o potvrđivanju optužnice protiv okrivljenih za ubistvo Danke Ilić i predmet vratio na dopunu. Nakon te odluke tada, oglasio se i Miloš Ilić.

- Ja se iskreno nadam da će tužilac još prikupiti dokazne materijale. Verujem u to. Ja prosto ne mogu da shvatim da takva dva čoveka postoje - šokirano je tada u dahu izgovorio Miloš.

U obrazloženju Apelacionog suda u Nišu, kako smo ranije pisali, navedeno je da su žalbe branilaca osumnjičenih osnovane. Kako je saopšteno, Viši sud u Zaječaru će, prilikom ponovnog ispitivanja optužnice kojom su obuhvaćeni Dejan i Radoslav Dragijević, kao i Srđan Janković, morati da iznese jasne razloge o postojanju opravdane sumnje u pogledu činjenica koje čine obeležja krivičnih dela koja se okrivljenima stavljaju na teret.

Takođe, Viši sud je imao obavezu da navede konkretne dokaze iz kojih proizilaze ove činjenice, kako bi se otklonile nedoumice na koje je ukazao Apelacioni sud. Za sada ostaje da vidimo da li su ispunjeni svi zahtevi drugostepenog suda.

Autor: Pink.rs