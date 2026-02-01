AKTUELNO

OPŠTA TUČA I HOROR U NIŠU! Napadnuti navijači Partizana, frka na ulici - snimak sa lica mesta! (VIDEO)

Izvor: Kurir.rs, Foto: RINA ||

Fudbaleri Partizana su u ovkiru prvog kola u prolećnom delu prvenstva odigrali su 0:0 protiv Radničkog iz Niša na svom terenu i tako prepustili prvo mesto na tabeli Superlige Srbije Crvenoj zvezdi koja je u nedelju pobedila Čukarički - 3:1.

U međuvremenu, na poznatoj Instagram stranici "Balkanski navijači", osvanuo je i jedan nimalo lep snimak. Na njemu se vidi kako navijači Radničkog, Meraklije napadaju Grobare iz Niša, koji su crtali grafit na jednoj zgradi.

Po snimku, ali u samom opisu ove objave se nalazi i to da se radi o mlađim navijačima što se može i primetiti.

Letele su kamenice, dok su se čule i svakakve psovke.

Jedan od onih koji su napali Grobare je držao i telefon, pa je samim tim sve zabeleženo na video snimku.

Pogledajte šta se dešavalo na licu mesta!

Autor: A.A.

