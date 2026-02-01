AKTUELNO

Hronika

Kolegi metalnom šipkom izlomio kosti: Horor u beogradskoj firmi

Izvor: Informer.rs, Foto: Pink.rs/D. Bošković ||

Radnik B.M. zadobio je teške povrede kad ga je kolega u subotu pretukao šipkom u krugu jedne kompanije na Batajničkom drumu u Beogradu!

Došlo je do verbalne svađe, a zatim i do fizičkog obračuna dvojice radnika nakon čega je D.R. uzeo metalnu šipku i kolegi naneo više brutalnih udaraca po telu i rukama.

Hitna pomoć je povređenog radnika prevezla u KBC Zemun gde su mu konstatovane teške telesne povrede. Policija je prema nezvaničnim informacijama uhapsila D.R. kome je određeno zadržavanje do 48 sati.

Istragu vodi Treće opštinsko javno tužilaštvo u Beogradu.

Autor: A.A.

#Beograd

#Napad

#firma

#kolege

#tuča

#šipka

