Kolegi metalnom šipkom izlomio kosti: Horor u beogradskoj firmi

Radnik B.M. zadobio je teške povrede kad ga je kolega u subotu pretukao šipkom u krugu jedne kompanije na Batajničkom drumu u Beogradu!

Došlo je do verbalne svađe, a zatim i do fizičkog obračuna dvojice radnika nakon čega je D.R. uzeo metalnu šipku i kolegi naneo više brutalnih udaraca po telu i rukama.

Hitna pomoć je povređenog radnika prevezla u KBC Zemun gde su mu konstatovane teške telesne povrede. Policija je prema nezvaničnim informacijama uhapsila D.R. kome je određeno zadržavanje do 48 sati.

Istragu vodi Treće opštinsko javno tužilaštvo u Beogradu.

Autor: A.A.