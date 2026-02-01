Drama na 'Milošu Velikom': Buknuo kamion koji je prevozio pelet, tragedija izbegnuta 'za dlaku'

Na naplatnoj stanici Ub, na auto-putu "Miloš Veliki", izbegnuta je tragedija nakon što je izbio požar na kamionu koji je prevozio pune džakove lako zapaljivog peleta.

Prema snimku očevidaca objavljenom na Instagramu, veruje se da je incident izazvalo pucanje gume, pri čemu su nastale varnice koje su u trenutku zapalile vozilo i njegov tovar, preteći da izazovu katastrofalne posledice na samoj rampi.

Zahvaljujući brzoj intervenciji zaposlenih na naplatnoj stanici i brzom dolasku vatrogasaca, vatrena stihija je obuzdana pre nego što je zahvatila infrastrukturu ili ugrozila ostale učesnike u saobraćaju.

Prisebnost radnika i profesionalna reakcija spasilačkih ekipa sprečili su da se ovaj opasan incident, koji je na kratko paralisao saobraćaj u smeru ka Beogradu, završi fatalno.

Autor: D.Bošković