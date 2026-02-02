MAJKU STEFANA FILIĆA RAZDIRE NEPRAVDA: Ubice se raduju životu, a moj sin je pod zemljom

Stefan Filić (18) ubijen je pre šest godina jer je branio svog mlađeg brata.

Danas, dok njegovi dželati dobijaju manje kazne, njegova majka otvara dušu o nepravdi koja boli više od samih udaraca: "Moje dete je pod zemljom, a sistem štiti one koji su ga usmrtili."

Prošlo je šest godina od februarske noći u Velikoj Plani koja je zauvek ugasila mladost Stefana Filića. Stefan nije bio nasilnik, nije tražio nevolju – on je bio brat koji je telom stao ispred mlađeg brata. Za taj čin hrabrosti kažnjen je smrću. Danas, šest godina kasnije, njegova porodica suočava se sa novim udarcem - onim sudskim.

"Ubice se vraćaju porodicama, a Stefanu su oduzeli sve"

Iako je Stefanov život prekinut bez ikakvog povoda, sudske presude koje su usledile za porodicu su postale nova trauma.

"Šest godina živim bez deteta, a ubice i njihovi roditelji žive bez stida, bez savesti i kajanja. To nije bila nesreća, već teško ubistvo za koje gotovo niko nije adekvatno odgovarao. Šta je 15 godina, šta su tri godine? To su samo brojke i vreme koje će proći, i oni će se vratiti svojim porodicama. A ja? Ja sam ostala da nosim bol i nepravdu, da ih gledam kako žive i hodaju slobodno", kaže neutešna majka za Telegraf.rs.

Od teškog ubistva do izmišljene "tuče"

Poseban gnev porodice izazvala je odluka Apelacionog suda iz maja 2024. godine. Sud je, prema rečima porodice, zanemario dokaze i svedočenja te smanjio kazne optuženima, a pravnu kvalifikaciju dela za Mitra Pandurevića izmenio u korist osuđenog.

"Najskandalozniji deo te odluke je proglašavanje "tuče" koja se nikada nije dogodila. Apelacioni sud je, suprotno činjenicama koje su potvrđene pred Višim sudom u Smederevu, konstruisao događaj očigledno po nečijoj potrebi. Time je direktno obezvređen život mog deteta. Čak i kada je Vrhovno javno tužilaštvo uložilo zahtev za zaštitu zakonitosti, Vrhovni sud je poklonio poverenje kolegama, a ne pravdi", ogorčena je Stefanova majka.

"Uhodre nas i smeju nam se"

Bol porodice Filić ne završava se u sudnici. Oni navode da su svakodnevno izloženi provokacijama onih koji bi trebalo da pognu glavu od srama.

Porodice osuđenih prate svaki korak porodice Filić na društvenim mrežama.

Susreti u maloj sredini postali su nepodnošljivi zbog arogancije onih čija su deca oduzela život.

Porodica navodi da se ubice predstavljaju kao žrtve, dok se o Stefanu i njegovim najbližima šire laži kako bi se umanjila krivica počinilaca.

Apel za "Stefanov zakon"

Stefanov otac i majka, zajedno sa roditeljima druge stradale dece, godinama apeluju na državu da se zakon promeni. Traže ukidanje starosne granice za najteža krivična dela i drastičnije kazne za nasilnike.

"Država ćuti, a ovakvim nepravednim odlukama institucije nas guraju ka onome što pokušavamo da izbegnemo - da ljudi sami traže pravdu. Kada sistem ne kažnjava ubice, već saučestvuje u zločinu, šta nama preostaje? Poslata nam je poruka da u ovoj zemlji nevinni mogu da umru, a krivi da nastave život gotovo neokrznuti", upozoravaju roditelji.

Dok lokalne "kabadahije" koje su, kako kažu, uvek napadale "čoporativno", polako izlaze na slobodu, Stefanova majka svako jutro počinje na istom mestu - nad grobom svog sina.

"Roditeljima ubica želim da dugo žive, a da im duša svakog jutra ostaje pod zemljom, baš kao i nama. Verujem u onaj sud odozgo, gde svako dobija po zasluzi. Zemaljske sudije su pale na ispitu ljudskosti", zaključuje majka Stefana Filića.

