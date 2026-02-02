KUME, PAZI, PUCAJU NA NAS! Jezivi detalji likvidacije u Podgorici: Ubica se vratio da 'overi' Milačića pred ženom, pa pobegao kroz centar grada!

Podgorica je te julske noći 2025. godine bila poprište brutalnog zločina koji je šokirao javnost, a detalji iz optužnice protiv Nikole Petrovića otkrivaju sav užas koji se dogodio na terasi lokala "Taormina". Dok su prijatelji i porodica sedeli za stolom, niko nije slutio da ih iz mraka posmatra ubica. Ivan Milačić, kojeg službe bezbednosti povezuju sa škaljarskim klanom, likvidiran je naočigled supruge Kristine, njene sestre i prijatelja, nakon što mu je drug Strahinja Raonić u poslednjem trenutku povikao: "Pazi, kume!".

Svedočenja prisutnih lede krv u žilama. Kristina Milačić ispričala je istražiteljima kako je muškarac sa kačketom i kapuljačom prišao stolu i bez reči počeo da rešeta. Ivan je pokušao da skoči, ali su ga hici pokosili. U opštem haosu, dok su meci leteli na sve strane, ranjen je i Raonić, kojeg je hitac pogodio u čelo. Najjeziviji trenutak dogodio se kada se ubica, nakon što se prvobitno udaljio, vratio do nepomičnog Milačića i ispalio još tri-četiri hica u njega kako bi bio siguran da je završio posao.

Udovica je otkrila i važan trag koji je prethodio zločinu – Ivan se danima žalio da ga prati crni džip nikšićkih tablica koji je kružio oko njihove kuće. Ipak, ona oštro demantuje medijske natpise o Ivanovim kriminalnim vezama. U emotivnom reagovanju istakla je da njen suprug nije bio član nikakvog klana, niti obezbeđenje bilo kome, već porodičan čovek koji je te večeri sedeo sa prijateljima. "Poštedite nas dezinformacija u svoj muci", poručila je Kristina, naglašavajući da su njegovi prijatelji pošteni momci, a ne "bezbednosno interesantna lica".

Optuženi Nikola Petrović, koji je odranije poznat policiji po raznim krivičnim delima, uhapšen je tri dana kasnije u Sutomoru. Iako se u istrazi branio ćutanjem, snimci sa nadzornih kamera jasno su zabeležili njegovo kretanje pre i nakon ubistva, kao i trenutak kada je u jednoj ulici odbacio ranac. Da je motiv možda bio novac, naslućuje se iz svedočenja njegovog poznanika kojem je Petrović samo nekoliko sati nakon zločina rekao da "ima neke kombinacije" i da će mu uskoro vratiti dug. Dokazi su prikupljeni, čaure kalibra devet milimetara su prebrojane, a na sudu je da donese konačnu reč o ovoj likvidaciji koja je pukom srećom prošla bez još više nevinih žrtava.

Autor: Dalibor Stankov