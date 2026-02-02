AKTUELNO

Hronika

KUME, PAZI, PUCAJU NA NAS! Jezivi detalji likvidacije u Podgorici: Ubica se vratio da 'overi' Milačića pred ženom, pa pobegao kroz centar grada!

Izvor: Pink.rs/Vijesti, Foto: E-Stock/Petar Jovanović/screenshot Umrli.mne ||

Podgorica je te julske noći 2025. godine bila poprište brutalnog zločina koji je šokirao javnost, a detalji iz optužnice protiv Nikole Petrovića otkrivaju sav užas koji se dogodio na terasi lokala "Taormina". Dok su prijatelji i porodica sedeli za stolom, niko nije slutio da ih iz mraka posmatra ubica. Ivan Milačić, kojeg službe bezbednosti povezuju sa škaljarskim klanom, likvidiran je naočigled supruge Kristine, njene sestre i prijatelja, nakon što mu je drug Strahinja Raonić u poslednjem trenutku povikao: "Pazi, kume!".

Svedočenja prisutnih lede krv u žilama. Kristina Milačić ispričala je istražiteljima kako je muškarac sa kačketom i kapuljačom prišao stolu i bez reči počeo da rešeta. Ivan je pokušao da skoči, ali su ga hici pokosili. U opštem haosu, dok su meci leteli na sve strane, ranjen je i Raonić, kojeg je hitac pogodio u čelo. Najjeziviji trenutak dogodio se kada se ubica, nakon što se prvobitno udaljio, vratio do nepomičnog Milačića i ispalio još tri-četiri hica u njega kako bi bio siguran da je završio posao.

Foto: screenshot Umrli.mne

Udovica je otkrila i važan trag koji je prethodio zločinu – Ivan se danima žalio da ga prati crni džip nikšićkih tablica koji je kružio oko njihove kuće. Ipak, ona oštro demantuje medijske natpise o Ivanovim kriminalnim vezama. U emotivnom reagovanju istakla je da njen suprug nije bio član nikakvog klana, niti obezbeđenje bilo kome, već porodičan čovek koji je te večeri sedeo sa prijateljima. "Poštedite nas dezinformacija u svoj muci", poručila je Kristina, naglašavajući da su njegovi prijatelji pošteni momci, a ne "bezbednosno interesantna lica".

Optuženi Nikola Petrović, koji je odranije poznat policiji po raznim krivičnim delima, uhapšen je tri dana kasnije u Sutomoru. Iako se u istrazi branio ćutanjem, snimci sa nadzornih kamera jasno su zabeležili njegovo kretanje pre i nakon ubistva, kao i trenutak kada je u jednoj ulici odbacio ranac. Da je motiv možda bio novac, naslućuje se iz svedočenja njegovog poznanika kojem je Petrović samo nekoliko sati nakon zločina rekao da "ima neke kombinacije" i da će mu uskoro vratiti dug. Dokazi su prikupljeni, čaure kalibra devet milimetara su prebrojane, a na sudu je da donese konačnu reč o ovoj likvidaciji koja je pukom srećom prošla bez još više nevinih žrtava.

Autor: Dalibor Stankov

#Crna Hronika

#Likvidacija

#Nikola Petrović

#Podgorica

#Pucnjava

#Suđenje

#ivan milačić

#Škaljarski klan

POVEZANE VESTI

Region

'IDETE NA MENE KAD DRŽIM DETE!' Detalji likvidacije Dejana Kostića su jezivi: Žena je stala na ulaz da ga spreči...

Hronika

'UBIO NAM JE SINA I SNAJU, PA SA ŽENOM MIRNO ODŠETAO' Oglasila se majka ubijenog Predraga iz Arilja: Znala je šta se sprema kad je otišao po pištolj,

Hronika

DŽONI I ZVICER POKUŠALI DA GA OTRUJU CIJANIDOM, ON IH BRANI PRED SUDOM?! Niko me nije pritiskao šta da kažem, al mi niko nije stavljao ni otrov u peče

Region

ISKOPALI TUNEL U SUDU PA IZNELI VAŽNE DOKAZE! Detalji optužnice protiv državljana Srbije zbog filmske pljačke u Podgorici

Hronika

NAJBOLJI PRIJATELJI VRAĆALI SE IZ PROVODA, PA ZAJEDNO POGINULI! Jezivi detalji nesreće kod Gornjeg Milanovca 'JEDNOM VISILA GLAVA'

Hronika

'SMIŠLJENO JE OVO URADIO' Komšije bake koja je izbodena pred unukom i dalje u šoku: Znao je da tu nešto ima, posmatrao ju je