Snimci sa sigurnosnih kamera otkrivaju KO JE BACIO BOMBU na kuću Zdravka Čolića? Pink.rs otkriva sve o eksploziji u dvorištu slavnog pevača (VIDEO)

U momentu kada je bačena bomba porodica pevača je bila u kući i daće izjavu policiji.
Na porodični dom proslavljenog pevača Zdravka Čolića bačena je bomba.
Kako Pink.rs saznaje u pitanju je ofanzivna ručna bomba kašikara.
Bomba je detonirala u dvorištu kuće, pričinjena je materijalna šteta, vidljivi su tragovi i pronađena je "kašika". Uviđaj je u toku.
Kontrdiverzivna ekipa je izašla na lice mesta uz inspektore kriminalističke policije, skidaju se snimci sa sigurnostnih kamera i skidaće se tokom dana, kako bi se utvrdilo ko je bacao i svi ostali detalji koji mogu da pomognu istrazi.
Porodica je bila u trenutku kada je bačena bomba u kući.
Prema našim saznanjima, članovi porodice će dati izjavu policiji, ali to će biti u svojstvu građana, u sladu sa zakonom, u cilju identifikacije osobe koja je bacila bombu, da li je neko sumnjiv.
Oni će policiji odogoriti na pitanja da li su imali nekih problema sa nekim u prethodnom periodu, da li su sa nekom zamerili, kao i da li imaju neke sumnje, što je u ovakvim situacijama uobičajeno.
