AKTUELNO

Domaći

SRČA PO DVORIŠTU, OŠTEĆEN I AUTOMOBIL! Pogledajte kako izgleda Čolina vila nakon bombaškog napada (FOTO+VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: Pink.rs ||

Pričinjena je velika šteta.

Na porodični dom slavnog pevača Zdravka Čolića u beogradskom naselju Dedinje rano jutros je bačena bomba. U momentu napada u vili su bili Zdravko, njegova supruga Aleksandra i ćerka Lara.

Kako je Pink.rs ranije pisao, na Čolićevu vilu je bačena ofanzivna ručna bomba kašikara.

Uviđajem je do sada utvrđeno da je pričinjena ozbiljna šteta. Pored teških oštećenja na fasadi i ogradi, popucala su i stakla na zastakljenom delu kuće.

Šetata je nastala i na automobilu parkiranom u dvorištu, što se na našim fotografijama i vidi.

Kontrdiverzivna ekipa je izašla na lice mesta uz inspektore kriminalističke policije i prikupljaju se snimci sa sigurnostnih kamera kako bi se utvrdilo ko je bacao bombu. Takođe, biće uzete i izjave članova porodice.

Bomba je detonirala u dvorištu kuće.

Komšije kažu da je prasak bio toliko jak da su se aktivirali alarmni sistemi na vozilima širom ulice, dok su delovi naprave leteli desetinama metara unaokolo.

pročitajte još

Meta bombaškog napada bio prvi Čolin sused?! Evo ko je estradni menadžer koji živi u kući pored pevačeve: Na komšije potezao pištolj!

Autor: S.M.

#Bomba

#Eksplozija

#Zdravko Čolić

#oštećenja

#vila

POVEZANE VESTI

Hronika

DRAMA NA MIŠELUKU, VATRA PROGUTALA AUTOMOBIL: Vozilo u potpunosti izgorelo uprkos brzom dolasku vatrogasaca (VIDEO)

Hronika

JEZIVE SCENE U BAČKOJ PALANCI! Smrskana vozila nasred puta, od siline udarca OTPALA VRATA: Srča i delovi automobila na sve strane! (FOTO)

Svet

Prvo oglašavanje višeg iranskog komandanta nakon napada Izraela

Hronika

PLANULA KUĆA PETOČLANE PORODICE! Detalji stravičnog požara u Višnjičkoj banji, vatra se proširila i an zrgad, POVREĐENO DVOJE!

Hronika

Poznato na čiju kuću je noćas bačena bomba! Bokser već bio meta napada - Na njega pucano pred DECOM (FOTO)

Hronika

Kamion prevrnut pored puta, auto smrskan nasred kolovoza: Jak udes na putu Šabac - Loznica