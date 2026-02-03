SRČA PO DVORIŠTU, OŠTEĆEN I AUTOMOBIL! Pogledajte kako izgleda Čolina vila nakon bombaškog napada (FOTO+VIDEO)

Pričinjena je velika šteta.

Na porodični dom slavnog pevača Zdravka Čolića u beogradskom naselju Dedinje rano jutros je bačena bomba. U momentu napada u vili su bili Zdravko, njegova supruga Aleksandra i ćerka Lara.

Kako je Pink.rs ranije pisao, na Čolićevu vilu je bačena ofanzivna ručna bomba kašikara.

Uviđajem je do sada utvrđeno da je pričinjena ozbiljna šteta. Pored teških oštećenja na fasadi i ogradi, popucala su i stakla na zastakljenom delu kuće.

Šetata je nastala i na automobilu parkiranom u dvorištu, što se na našim fotografijama i vidi.

Kontrdiverzivna ekipa je izašla na lice mesta uz inspektore kriminalističke policije i prikupljaju se snimci sa sigurnostnih kamera kako bi se utvrdilo ko je bacao bombu. Takođe, biće uzete i izjave članova porodice.

Bomba je detonirala u dvorištu kuće.

Komšije kažu da je prasak bio toliko jak da su se aktivirali alarmni sistemi na vozilima širom ulice, dok su delovi naprave leteli desetinama metara unaokolo.

Autor: S.M.