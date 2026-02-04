UHVAĆENI NA ZVEZDARI U RESTORANU: Četiri osobe uhapšene zbog iznude i napada na službena lica

Pošto su legitimisani u jednom restoranu na Zvezdari, osumnjičeni su pružili otpor i napali dvojicu policijskih službenika nanevši im povrede, saopštio je MUP.

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave kriminalističke policije,Službe za borbu protiv organizovanog kriminala, u koordiniranoj akciji sa Višim javnim tužilaštvom u Beogradu, uhapsili su četiri lica zbog postojanja osnova sumnje da su izvršila krivična dela iznuda i napad na službeno lice u vršenju službene dužnosti.

Uhapšeni su A. A. (1996), A. B. (2004), D. T. (2007) i O.Đ. (2004).

U istoj akciji privedena su i četiri maloletna lica, svi 2008. godište.

Postoje osnovi sumnje da je A. A. u dužem vremenskom periodu obilazio privredne subjekte i ugostiteljske objekte, navodno nudeći zaštitu od tzv. "vračarskog klana" i tražeći unapred novac za svoje usluge.

Nakon legitimisanja lica koje je danas obavljeno u jednom ugostiteljskom lokalu na teritoriji Zvezdare i izvođenja lica iz lokala navedena lica su pružala otpor i napala su dvojicu policijskih službenika UKP i naneli su im povrede.

Osumnjičenima A. A, A. B, D.T. i O.Đ. je određeno zadržavanje do 48 sati i oni će, uz krivičnu prijavu, biti privedeni nadležnom tužilaštvu.

Autor: D.Bošković