Detalji FILMSKOG HAPŠENJA USRED RESTORANA: Pao 'podmladak' vračarskog klana! Reketirali pola Beograda, bacali bombe, pa NAPALI POLICIJU! (VIDEO)

Spektakularna zajednička akcija UKP i Višeg javnog tužilaštva u Beogradu realizovana je juče, kada su specijalci pod punom opremom uleteli u poznati beogradski restoran na Zvezdari! Lisice su stavljene grupi koja je sejala strah po prestonici, a na čelu sa Aleksandrom A. zvanim Kravica.
Spektakularna akcija u utorak: Detalji hapšenja
Dok su osumnjičeni sedeli za stolom, policija je munjevito reagovala. Uhapšeni su A. A. (30), A. B. (22), D. T. (19) i O. Đ. (22), a privedena su i četiri maloletnika.
Modus operandi: "Nudili zaštitu" uz bombe i srbosjeke Grupa se sumnjiči da je u dužem periodu, a naročito tokom poslednjih meseci, obilazila vlasnike kafića i restorana. Kravica im je nudio lažnu zaštitu od "vračarskog klana", a ko bi odbio reket, prolazio je kroz pakao:
- Paljenje lokala tokom prethodnih meseci.
- Bombaški napadi na objekte.
- Brutalna iznuda novca na mesečnom nivou.
- Pružili žestok otpor: Povređena dvojica policajaca!
Iako opkoljeni, pripadnici ove kriminalne grupe su tokom jučerašnjeg hapšenja pokazali neverovatnu drskost. Prilikom izvođenja iz ugostiteljskog objekta, pružili su aktivan otpor i fizički napali dvojicu službenika UKP-a, kojima su naneli povrede.
Jeziva simbolika: Hapšenje na mestu gde je "pao" Šarac
Neverovatna koincidencija ili drskost klana ogleda se u tome što su "vračarci" uhapšeni u istom restoranu gde je 2020. godine pripremana likvidacija Aleksandra Šarca.
Podsećamo, Šarac je tada sedeo sa starletom Tamarom Đurić, a ubijen je kasnije u TC "Ušće".
Autor: Dalibor Stankov