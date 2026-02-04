Detalji FILMSKOG HAPŠENJA USRED RESTORANA: Pao 'podmladak' vračarskog klana! Reketirali pola Beograda, bacali bombe, pa NAPALI POLICIJU! (VIDEO)

Spektakularna zajednička akcija UKP i Višeg javnog tužilaštva u Beogradu realizovana je juče, kada su specijalci pod punom opremom uleteli u poznati beogradski restoran na Zvezdari! Lisice su stavljene grupi koja je sejala strah po prestonici, a na čelu sa Aleksandrom A. zvanim Kravica.

Spektakularna akcija u utorak: Detalji hapšenja

Da biste videli ovaj video molimo vas omogucite JavaScript, ili još bolje predjite na novi pretraživač kojipodržava HTML5 video

Dok su osumnjičeni sedeli za stolom, policija je munjevito reagovala. Uhapšeni su A. A. (30), A. B. (22), D. T. (19) i O. Đ. (22), a privedena su i četiri maloletnika.

Modus operandi: "Nudili zaštitu" uz bombe i srbosjeke Grupa se sumnjiči da je u dužem periodu, a naročito tokom poslednjih meseci, obilazila vlasnike kafića i restorana. Kravica im je nudio lažnu zaštitu od "vračarskog klana", a ko bi odbio reket, prolazio je kroz pakao:

- Paljenje lokala tokom prethodnih meseci.

- Bombaški napadi na objekte.

- Brutalna iznuda novca na mesečnom nivou.

- Pružili žestok otpor: Povređena dvojica policajaca!

Iako opkoljeni, pripadnici ove kriminalne grupe su tokom jučerašnjeg hapšenja pokazali neverovatnu drskost. Prilikom izvođenja iz ugostiteljskog objekta, pružili su aktivan otpor i fizički napali dvojicu službenika UKP-a, kojima su naneli povrede.

Jeziva simbolika: Hapšenje na mestu gde je "pao" Šarac

Neverovatna koincidencija ili drskost klana ogleda se u tome što su "vračarci" uhapšeni u istom restoranu gde je 2020. godine pripremana likvidacija Aleksandra Šarca.

Podsećamo, Šarac je tada sedeo sa starletom Tamarom Đurić, a ubijen je kasnije u TC "Ušće".

Autor: Dalibor Stankov